Subban srovnal NHL s NBA: Peníze nedovolí hokejistům být otevřenější

Možná si řeknete, co má výše příjmu společného s povahou hráčů. Subban přiblížil svůj pohled pro kanadskou stanici Sportsnet, když srovnal podmínky s basketbalovou NBA.

„Vezměte si třeba LeBrona Jamese. Jeho hráčský plat je přes 30 milionů dolarů, k tomu navíc podepsal doživotní smlouvu se společností Nike za miliardu dolarů. To je mnohem víc, než mu platí tým, který pak nemá na hráče takový vliv v tom, co dělá,“ vysvětluje Subban.

Pro představu toho, na kolik českých korun si basketbalová superstar dohodou přišla, si onu - neoficiální - miliardu vynásobte 22x.

„NHL má naopak větší kontrolu nad chováním hráčů, protože hokejisté si většinu svých příjmů obstarávají hrou na ledě,“ zní Subbanova teorie.

Výsledek? Hráči NBA jsou podle 29letého beka ve svém projevu přímočařejší a upřímnější.

Na tom má velký podíl také šéf NBA Adam Silver, který otevřeně podporuje hráče v jejich aktivitách na sociálních sítích. „Nejste jen sportovci. Máte obrovský společenský vliv, který byste měli využívat,“ stálo v dopise, který basketbalisté dostali před minulou sezonou.

Podle Subbana hrají ve vlivnosti sportovců zásadní roli jejich příjmy. Z porovnání Sportsnetu plyne, že zatímco v NHL si příští sezonu vydělá přes 10 milionů dolarů 14 hráčů, v NBA to bude celkem 134.

„Hokej je po finanční stránce zkrátka na úplně jiné úrovni. Když porovnáte, kolik si vydělávají hráči v NBA a kolik v NHL, vidíte velmi, velmi velký rozdíl. A ten hraje roli v tom, co si hráči dovolí nebo nedovolí v osobním životě dělat,“ pokračuje Subban.

Sport je hlavně byznys, říká Subban

Sám působí na hokejové scéně trochu jako zjevení. Nejen tím, že je jedním z hrstky hráčů tmavé pleti, kteří se v hokeji prosadili mezi nejlepší. Je nadmíru aktivní na sociálních sítích, také jeho módní výstřelky bývají často centrem pozornosti.

I Subban se spojil s několika firmami, které propaguje během pracovního volna. Zlanařil jej Adidas, objevil se také v kampaních společností Air Canada, Scotiabank nebo Samsung. Na sociální síti Twitter jej sleduje přes milion dalších uživatelů.

V uplynulé sezoně mu k 11 milionům dolarů z platu připadlo ještě půl druhého milionu za sponzorské vazby. V NHL si nejvyšší bonus od partnerů vydělal kapitán Pittsburghu Sidney Crosby (4,8 milionu). V porovnání s NBA však působí tyto částky opravdu skromně.

„Ale taková už je povaha obou sportů. Nedělá to z jednoho lepší a z druhého horší. To samé platí i o hráčích. To je prostě realita, která stojí hlavně na dolarech,“ uzavřel Subban.