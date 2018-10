Dynamo se zaseklo. Hokejisté Pardubic zažívají výsledková muka

Přitom v uplynulé sezoně dokázali Východočeši z jejich pohledu až nemožné. Po nevalném podzimu se kádr ligového outsidera semkl a pod vedením rtuťovitého trenéra Miloše Holaně postoupil přímo do čtvrtfinále. V něm trápil budoucího vicemistra z Třince, který slavil postup až díky výhře v sedmém zápase série.

Jaký to kontrast s předchozím jarem, kdy šestinásobný mistr odvracel sestup z extraligy v posledním barážovém kole. I přes setrvání mezi elitou si tehdy kapitán Tomáš Rolinek vyčítal, že nedokázal nakazit spoluhráče bojovností.

To samé si ale možná říká i v současnosti. Optimismus z uplynulého ročníku je tentam, po čtvrtině základní části se tým znovu zabydlel v suterénu ligové tabulky. Proč se Dynamo opět zaseklo?

Klub už několik let hospodaří s omezeným rozpočtem, který nedovoluje přivést hráče, na nějž si trenér ukáže. Stejné podmínky sice panovaly i v uplynulé sezoně, odchody talentovaných útočníků do zahraničí ale napáchaly hodně škod. Šikovný Martin Kaut bojuje o místo v NHL na farmě Colorada, produktivní David Tomášek se přesunul do finského Jyväskylä.

Zůstali sice tradiční tahouni Rolinek s Petrem Sýkorou, jenže oběma už táhne na čtyřicítku. O to víc alarmující je, že na nich pořád stojí úspěch týmu, jelikož mladý nástupce na soupisce momentálně není. 25letý Patrik Poulíček zůstává za očekáváním, ani navrátilec ze zámoří Jan Mandát vysoké předpoklady nenaplnil.

Přitom právě on měl být náhradou za Kauta. Spoleh v ofenzivě je na Rostislava Marosze, z letních posil je nejvýraznějším mužem slovenský reprezentant Miloš Bubela.

Během jarního play off se dařilo ofenzivnímu obránci Marku Trončinskému, ale ani on jako by si nemohl vzpomenout na několik měsíců starou fazonu a jistotu při rozehrávce.

Výsledkem je nevalná produktivita mužstva, která bolí obzvlášť v přesilových hrách. Pardubice jsou co do úspěšnosti v početních výhodách vůbec nejhorší v lize (6,8 procenta). Třetí nejhorší jsou v bránění oslabení, která často pramení z faulů po individuálních chybách. Však také po nedělním debaklu s Karlovými Vary asistent trenéra Pavel Marek naznačil, že za nedisciplinovanost bude muset začít trestat.

Defenziva před sezonou tolika změnami neprošla, ale i Petr Čáslava už má své roky. Přestože mu zdatně sekundují legionáři Jacob Cardwell, Ty Wishart a nově příchozí Daniil Miromanov, má brankář Ondřej Kacetl i tak práce nad hlavu. V úvodu ročníku tým několikrát podržel, ale pak se zúčastnil všech tří nedávných výprasků.

Po nedělním debaklu s Vary provolávalo jedno z nejvěrnějších publik extraligy Holaň, ven! Jenže právě přístup trenéra proměnil hráče v obětavou „bandu buldoků“, která ze sebe v minulém ročníku dokázala vyždímat nadstandard. Páteční derby se silným Hradcem nabízí dobrou příležitost tento styl uvést znovu do praxe.