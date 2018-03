První dva zápasy nevyšly. Pardubice si ale proti Třinci doma věří

„Domů se těším. Je to sice z našeho pohledu 0:2, ale všechno je otevřené. Začíná nová bitva a my ji chceme zvrátit!“ baží po úspěchu obránce ve službách Dynama Tomáš Mojžíš.

Útěchou jeho týmu může být fakt, že i přes dvě porážky nebylo Dynamo ani v jednom utkání o moc horší než soupeř.

„Prohráli jsme sice v Třinci oba zápasy, ale přesvědčili jsme se, že Oceláři jsou hratelní. Kdyby nás přejeli 7:0, tak nemůžeme říct ani slovo, ale nijak výrazně nás nepřehráli. Věříme, že na ně doma máme,“ říká zase navzdory nepříznivému stavu pro Pardubice jejich útočník Matěj Beran.

Na současné hře bude ovšem on i celý tým ještě muset přidat. „Musíme trochu zlepšit hru do těla a chodit víc do branky. To všechno by na ně mohlo fungovat, musíme však makat naplno od první minuty,“ uvědomuje si Beran.

Opřít se podle něj budou Východočeši moci i o Ondřeje Kacetla. I když jej ve druhém utkání do třetí třetiny vystřídal Milan Klouček. „Káca chytal výborně, za ty góly vůbec nemohl, naopak nás podržel při hodně zákrocích,“ uznal Beran.

To hlavní, co požene Dynamo dopředu, budou však v první řadě domácí příznivci. Jako tradičně se očekává téměř vyprodaná hala.

„Jsem si jistý, že i kvůli nim odvedeme maximum. Celou sezonu nás fantasticky podporují a na play off čekali hrozně dlouhou dobu. Chceme jim to oplatit. Není kam uhnout,“ neskrývá Matěj Beran.

Ten je spolu s třineckým Jiřím Polanským prozatím nejlepším střelcem série. Oba zaznamenali po třech gólech.

Na důkaz, že jde o play off, kde se bojuje o každý centimetr ledu, padly skoro všechny jejich góly po důrazu před brankou.

Polanský se dvakrát prosadil odražením kotouče od brusle, Beran jednou zaplatil krví za odraz puku od brady. Dvakrát se o slovo přihlásil videorozhodčí. Jednou v případě Matěje Berana v prvním utkání, podruhé u Jiřího Polanského ve středu.

„Co se týká toho mého gólu bradou, původně jsem ani nevěděl, že jeli kontrolovat video. Ani na chvíli jsem nezapochyboval, že by to neměl být gól. Trefilo mě to do brady, akorát mě kluci upozorňovali, že mám dres od krve,“ přemítal 24letý útočník.

Z jeho protihráče Polanského si zase Martin Adamský, jenž zaznamenal ve druhém čtvrtfinálovém utkání dvoustou branku v extralize, po tom samém zápase utahoval, že nepotřebuje hokejku.

„V kabině jsem mu po první třetině říkal, ať si ji na druhou ani nebere,“ smál se. „Nakonec však prokázal, že ji potřebuje,“ dodal posléze vážněji. (Pozn. Polanský se ve druhé části podílel právě na dvoustém gólu Martina Adamského.