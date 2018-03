Pardubický centr Tomášek: V Třinci už další bod nenecháme

„Bery má skvělou formu. Trenéři nás do první lajny dali už v Třinci a zůstali jsme v ní doteď. Doufám, že to vydrží. Všechny útoky si vyhovují a hrajeme výborně,“ libuje si Tomášek. Pro doplnění: Oceláři nad Dynamem vedli 2:0 na zápasy, Východočeši ovšem srdnatým výkonem v obou utkáních před vlastními fanoušky dokázali urvat výhry 3:2 a 3:0 a vyrovnali stav série na 2:2.

Pokud pomineme čas na ledě, v čem je největší rozdíl chodit na led jako první, nebo druhý?

Podle mě se nijak výrazně neliší ani ten ice time. Největší změna je pro mě asi v tom, že chodím na zahajovací buly. Jinak se nic nemění. Každý má svoji roli, musím jen potvrdit slova, která už padla několikrát.

Čeká na vás pátý zápas v Třinci. Liší se nějak hra Ocelářů doma a venku?

Doma jsme se zlepšili hlavně my. Třinec na to musel reagovat, snažili se hrát fyzický hokej a to nám hrálo do karet. Je možné, že to budou chtít zase změnit, ale my budeme hrát pořád stejně.

Po dvou výhrách doma je euforie mezi fanoušky možná ještě větší než po samotném postupu do čtvrtfinále. Jak to vnímáte vy v kabině?

Euforie trvá pořád, obzvlášť právě po tom víkendu. V kabině nadšení musíme i trochu krotit, ale zároveň ho využít pro nabuzení se do dalších zápasů. Nikdo už si nepamatuje, jakým stylem jsme postoupili a kam. Chceme teď prostě jít co nejdál.

Třinec je možná z vývoje série trochu zaskočený a jeho kabina je rozhádaná. Vnímáte to?

Určitě. Uvědomujeme si to a všechno to může být naší výhodou. Jsou to jen jejich problémy, a čím víc nás budou mít v hlavě, tím líp. Potvrdilo se, že naše parta je silná a hrajeme jako tým.

V posledním zápase jste dal krásný gól po úniku. Věděl jste přesně, co uděláte?

Věděl. Trochu to ale vyplynulo i ze situace. Měl jsem dost času a chtěl jsem gólmanovi naznačit pohyb, abych věděl, jak bude reagovat. Dodalo to klidu mně i celému týmu, protože jsme odskočili do rozhodujícího vedení 3:0.

Hodně se mluvilo i o rituálech během play off. Objevilo se už něco v kabině? Právě teď je na to možná ta nejlepší chvíle...

Objevilo, ale to bych si s dovolením nechal pro sebe. (usmívá se) Jenom doufám, že to ještě minimálně dvakrát použijeme.

Takže otázka, jestli jste třeba nechali v Třinci něco, pro co se vrátit, je asi zbytečná, že?

Asi jo. Ani nevím, co bychom tam nechali... Možná tak dva první body v sérii. Jeden teď přivezeme zpátky.