Pardubice zkompletovaly kádr pro extraligovou sezonu

V Pardubicích uspěl pouze první jmenovaný, Hugo Gallet si bude hledat angažmá jinde.

„Určitě nás nezklamal, ale nebylo by správné jej brát třeba na pozici osmého obránce,“ uvedl generální manažer Dušan Salfický.

Mezi obránci naopak dlouhodobou smlouvu podepsal osmnáctiletý slovenský obránce Martin Bučko. „Martin je velmi perspektivní a je jen na něm, jak se svou šancí naloží. Když to nebude v A týmu, zahraje si v naší juniorce, nebo jiné dospělé soutěži,“ řekl Salfický.

Na Memoriálu Zbyňka Kusého dostali šanci ukázat se také mladíci Denis Kusý a Michal Machač. Oba budou v příští sezoně hrát za Litoměřice. „Denis potřebuje co nejvíce prostoru, aby rostl. Z Litoměřic jej povoláme v případě nutnosti. U Michala je to to samé, do budoucna s ním určitě počítáme,“ poznamenal Salfický. Mladík Filip Koffer bude trénovat s prvním týmem a v sezoně by měl být tahounem juniorky.