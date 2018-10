Nový kouč Pardubic: Klíčem budou přesilovky a razantní změna v defenzivě

„Miloš Holaň pro nás odvedl obrovské penzum práce. Přišel v nelehké době, se svými kolegy zachránil Dynamo v baráži, dovedl jej do čtvrtfinále play off, ale je čas na změnu. Děkuji mu za jeho služby a přeji hodně štěstí do dalšího života,“ vyjadřuje se k tomuto odvážnému kroku generální manažer klubu Dušan Salfický.

Na jeho místo přichází dosavadní skaut Dynama Břetislav Kopřiva. Jeho asistentem zůstává Otakar Janecký, Pavel Marek potom bude zastávat pouze pozici sportovního manažera.

„Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí jsou neuspokojivé výsledky a herní projev našeho mužstva. Zvažovali jsme, jak tým probudit. Současné řešení je dočasné,“ doplňuje Salfický. Kopřiva své nové svěřence vedl poprvé na čtvrtečním dopoledním tréninku.

„O nabídce jsem se dozvěděl ten den dopoledne. Chvíli jsme o tom s vedením diskutovali, ale rozhodl jsem se, že do toho půjdu. Chci Dynamu pomoci,“ říká optimisticky Kopřiva.

Fakt, že v klubu už nějaký čas pracuje, vnímá pro své působení na střídačce jako klíčový faktor.

„Kluky dobře znám a nemusím se tedy s nimi nijak zvlášť seznamovat. V Pardubicích jsem se narodil a vést Dynamo vnímám jako velkou poctu. Uvědomuji si obrovskou zodpovědnost. Naším společným cílem je co nejrychleji zlepšit herní projev mužstva a potěšit naše fanoušky,“ vyhlašuje Kopřiva.

Prohlášení jsou ale jedna věc, o tom už se v pardubickém klubu i jeho okolí přesvědčil snad každý. Druhým faktorem jsou samotné činy.

Nastává změna ve správný čas?

Dnes v 18 hodin čeká na pardubické hokejisty derby v Hradci Kráové. Tento zápas přichází z pohledu trenérské změny v nejlepší čas, nebo v nejhorší?

Dynamo se zmítá ve výsledkové krizi. Do Hradce veze hrozivé skóre 5:23 z posledních čtyř utkáních. Naproti tomu tým kolem expardubického kapitána Petra Koukala minimálně doma kraluje.

V sedmi utkáních zde ztratil jediný bod, před dnešním mačem se tak nabízejí dvě možnosti: Buďto hráči Dynama schytají další výprask, nebo z Hradce odjedou na střeše autobusu v čele s novým koučem, coby první tým, který loupil v ČPP aréně, a odrazí se k lepším výkonům... „Na derby se těšíme. Respektujeme sílu Mountfieldu, ale ničeho se nebojíme. Do Hradce jedeme s cílem vyhrát,“ zní z Pardubic.

Dynamo sice dokázalo Hradec porazit ve dvou z posledních tří utkání, jenže podíváme-li se do výčtu vzájemných utkání, hovoří jasně ve prospěch severních Východočechů. A když se k tomu připočítá aktuální rozpoložení obou týmů, favorit dnešního klání je jasný.

„Klíčem budou přesilové hry a také razantní změna v defenzivě. Ta je vždy základem vítězství. Musíme pomáhat brankařům, ale zároveň být aktivní,“ nabádá Kopřiva.

Jenže to nejen on. Tato slova už v Pardubicích používalo několik trenérů. Výsledek? Nakonec byli stejně všichni do jednoho odvoláni.

Těžko říct, zda Dynamu tento impuls pomůže, to se uvidí večer. Sektory obou táborů budou narvané k prasknutí. Který se bude radovat?