Jen lepší hra nestačí. Musíme i bodovat, vědí pardubičtí hokejisté

„Herně jsme se (pod trenérem Kopřivou) možná trochu zvedli, ale musíme bodově zabrat, protože pořadí v tabulce se začíná trhat. Musíme propad co nejdřív zastavit a začít se na soupeře dotahovat,“ uvedl v rozhovoru pro klubový YouTube kanál centr Rostislav Marosz.

Kdy jindy by tedy Dynamo mělo uspět než ve dvou víkendových utkáních, jež sehraje před svými věrnými fandy? Dnes od 18 hodin změří v domácí aréně síly s osmou Plzní, v neděli od 17.20 pak před kamerami ČT sport se dvanáctou Mladou Boleslaví, na niž ztrácí jediný bod.

„Pro nás je každý zápas důležitý. Budeme se teď snažit urvat všech šest bodů, abychom se posunuli k místům, na kterých bychom chtěli být,“ slíbil Marosz.

V Brně za Dynamo nemohly nastoupit opory Rolinek a Sýkora - i proto tam právě Marosz netradičně plnil roli kapitána -, ale v Pardubicích proti Plzni se už veteráni v sestavě dost možná objeví. Proto trenéru Kopřivovi ubylo pár vrásek.

„Před Kometou jsme tým nestihli doplnit na dvanáct hráčů a do zápasu šli s jedenácti útočníky a s osmi obránci,“ vysvětlil. „Během zápasu jsme na tuhle situaci reagovali tak, že jsme v sestavě točili tři pravá křídla za sebou. Nebylo to špatné, náš výkon v brněnské aréně byl poměrně dobrý,“ mínil.

S tím souhlasil i forvard Marosz. „Jako tým jsme za tím šli, nemáme se za co stydět,“ prohlásil. „Šance a střely tam byly, Jordann Perret v jednom střídání trefil dvě tyčky. Nutili jsme se do pohybu a Brno dokázali dostávat pod tlak. Ale v koncovce nám nepřálo štěstí. Porážka mrzí, protože Kometa byla ‚jedlá‘ a my měli zobnout nějaký ten bodík,“ litoval 27letý hokejista. Proti Plzni a Boleslavi má s mužstvem příležitost z pohledu Dynama bezgólové představení v Brně napravit.