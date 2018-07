Pardubický kouč Holaň vyzkouší nové hráče, nastoupí Bubela i Mandát

„Chceme co nejvíce vidět nové hráče. Proto naše sestava bude směřovat k tomu, že budou vytížení hokejisté na zkoušku a právě ti noví,“ předeslal Holaň.

Miromanov, Bortňák, Bubela, Vracovský, Gallet nebo Mandát. To jsou ti, o které tu běží. Holaň je míní namixovat s hráči, kteří na východě Čech působili už dříve.

Na taktickou přípravu během Holaňova dvoutýdenního kondičního „minisoustředění“ moc prostoru nebylo.

„Teorii řešíme hlavně na videu, chceme, aby se ve hře objevily zásadní pokyny,“ řekl Holaň. „Chtěl bych dát všem šanci v přesilových hrách a v oslabeních, přece jen to je příprava a ta je od toho, abychom hlavně na jejím začátku zkoušeli hráče. Pak už postupně budeme směřovat k tomu, aby tyto situace hráli vytipovaní hráči jako v extralize,“ pokračoval.

Předpokládaná sestava Dynama proti Liberci Brankář: Klouček 1. formace: Miromanov, Hrabal - Bortňák, Bubela, Treille. 2. formace: Budík, Trončinský - Vracovský, Kratochvíl, Machala. 3. formace: Holland, Gallet - Mandát, Poulíček, Perret. 4. formace: Nedbal, Bučko - Vondráček, Dušek, Kusý.

Kromě Liberce Dynamo v nejbližší době změří síly také s ruským Jekatěrinburgem (v Chomutově) a s Mladou Boleslaví (v Pardubicích).

„Čeká nás trojice přípravných utkání, je to dostatek času, abych hráče blíže poznal. Nějaký obrázek j sem si udělal z tréninků na ledě - jak pracují v zátěži a v individuálních činnostech. Po těchto utkáních budeme vědět, co a jak,“ konstatoval Holaň.

I další přáteláky, včetně těch na hradeckém Mountfield Cupu a premiérovém pardubickém Memoriálu Zbyňka Kusého, by pak měly určit, komu připadne pozice brankářské jedničky Dynama. V loňské sezoně jí byl 27letý Ondřej Kacetl, s nímž však o sedm let mladší talent Milan Klouček podle Holaně stojí na stejné startovní čáře. Proti Liberci fanoušci mezi tyčemi uvidí Kloučka.

„Jsou to brankáři, co máme, a co tu mít chceme. Hodlám je maximálně využít - ať je tu trošku konkurence, kdo bude jednička. Mám plán, jak by měli chytat a porvat se o to. Milan byl draftovaný do Nashvillu, myslím, že má velké osobní ambice a mělo by to být vidět i v těch přípravných zápasech,“ sdělil trenér Holaň.

Brankáře Pardubic momentálně chystá bývalý extraligový gólman Adam Svoboda, jenž u mužstva nahradil Jaroslava Landsmana.

„Musí se učit,“ komentoval Holaň s úsměvem první kroky Svobody v nové pozici. „Ale chce pracovat, to je pro mě velké pozitivum a dobrý signál. Kluci ho znají, vědí, že v kabině býval důležitý i pro dobrou náladu. Co vidím, ještě mu chybí to přepnutí: už nejsem hráč, ale trenér. Odstup, respekt. Nicméně věřím, že postupně najedeme na společnou notu,“ dodal kouč Holaň.