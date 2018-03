Pardubický bek Hrabal: Je tu skvělá parta, proto jsme ve čtvrtfinále

„Je za tím tvrdá práce. Daleko víc než předtím jsme se zaměřili na obranu v našem pásmu, a to nám pomohlo nasbírat nějaké body,“ okomentoval postup Dynama 32letý Hrabal, jenž také vyzdvihl týmovou soudržnost.

„V kabině je skvělá parta. Není mezi námi žádný ješita, a když si něco řekneme, tak všichni poslouchají. Jak mladší, tak starší hráči.“

Právě dobrý kolektiv, nejen podle něho, dovedl Dynamo do tolik vysněného čtvrtfinále.

„Těžko vyzdvihovat nějaké jednotlivce. Vždycky se vychvaluje gólman, který i nám zachytal parádně. Kácovi (Ondřej Kacetl) moc děkujeme. Všechny čtyři útoky i všichni obránci, co nastupovali, nicméně také odváděli velmi dobrou práci. Alespoň za tu dobu, co jsem tady. Můžu hodnotit jen kladně,“ přemýšlí Hrabal.

Do pardubického klubu přišel na hostování z Třince, na který Dynamo narazí právě v prvním kole vyřazovacích bojů.

„Pro mě osobně to bude úžasný zážitek. Od té doby, co jsem se vrátil do extraligy, byl pro mě každý zápas proti Třinci speciální. Teď jsou před námi minimálně další čtyři, takže si to maximálně užiji,“ těší se Hrabal.

Oceláře dobře zná a podle něj nečeká na jeho současný tým nic jednoduchého. „Třinec je mnohem hokejovější než my. Má v kádru skvělé hráče, kteří jsou schopni individuálně rozhodovat zápasy. Musíme se na ně dobře připravit a dál na ledě předvádět to svoje,“ upozorňuje.

Sotva se Pardubice dozvěděly o postupu do čtvrtfinále, už myslí na další metu. „Cíle by měly být vždy co nejvyšší, takže budeme chtít opět postoupit. Nic jiného nepřipadá v úvahu. Když už jsme se sem dostali, tak nepředpokládám, že k tomu přistoupíme nějak lehkovážně. Budeme bojovat jako doteď,“ vyhlašuje Hrabal.