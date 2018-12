Výhry nepřijdou najednou, říká nový pardubický kouč Lubina

Salfický: Chceme se opřít o Pardubáky Když v říjnu uváděl do funkce místo odvolaného Miloše Holaně Břetislava Kopřivu, avizoval, že jde o dočasné řešení. Teď to generální manažer Dynama Pardubice Dušan Salfický potvrdil, když klub v pondělí oznámil nový trenérský štáb ve složení Ladislav Lubina, Petr Čáslava a Richard Král. Z pozice sportovního konzultanta tento triumvirát doplní Vladimír Martinec. „Chtěli jsme vedení týmu opřít o lidi, kteří jsou spjati s Pardubicemi, a zaměřit se na to, aby do „Áčka“ přinesli impuls, energii a náboj,“ vysvětlil poslední kroky vedení Salfický. Dušan Salfický Leckoho možná překvapí první asistent, kterým je Petr Čáslava. Mistr světa z roku 2010, který ještě ani ne před čtrnácti dny nastoupil za Dynamo proti Chomutovu (1:6) jako hráč a kolem kterého v posledních měsících víří kokainová aféra. „Petr řeší dlouhodobé zdravotní problémy, které mu znemožňují hrát, ale chce být klubu i nadále nápomocen. Proto jsme se rozhodli mu svěřit roli na hráčské lavici,“ řekl k tomuto kroku Salfický. Třetím do party je Richard Král. Ten vedle asistenta u prvního týmu nadále zůstává ve své dosavadní roli hlavního kouče juniorů. „Chceme do extraligy začlenit mladé kluky, proto sázíme na toto propojení. Richard bude chodit na tréninky a předávat informace z naší akademie,“ pokračoval Salfický. Pomyslného šéfa bude zmíněnému trojlístku coby sportovní konzultant dělat Vladimír Martinec. „Má spoustu zkušeností a je připraven nám pomoci. Razíme cestu, že více očí více vidí, a on je schopen říci spoustu věcí pro zlepšení. Každý hokejový názor je dobrý. Jsme rádi, že pan Martinec na naši nabídku kývl,“ řekl Salfický. Prvním testem nových trenérů bude páteční duel Dynama v Karlových Varech (od 17.30), ti dosavadní, včetně sportovního manažera Pavla Marka, na lavičce skončili. „Od ledna roku 2017 všichni odvedli pro klub spoustu práce a o jejich další pozici u nás budeme jednat,“ vyjádřil se Salfický.