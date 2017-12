Hloupostí jsme ztratili výhru, láteřil Holaň. Vinil ale Kauta?

Žádné jméno přímo nezaznělo. Komu tedy kouč Holaň přičetl hlavní podíl viny na vyrovnávacím gólu Mladé Boleslavi krátce před koncem nedělní bitvy?

„Ještě pořád to těžko rozdýchávám. Kluci dneska dřeli, dvakrát ubránili přesilovky pěti proti třem. Jenom hloupostí, hrubou individuální chybou, kdy hráč není schopen pět vteřin před koncem vyhodit puk pod kontrolou, jsme ztratili jasné tři body,“ soptil po duelu Holaň.

V ten moment byl posledním hráčem Dynama, který se před gólovou ranou zadáka Kotvana dotkl kotouče, mladý pardubický křídelník Kaut. Jenže při tlaku Středočechů měl osmnáctiletý hráč na vyhození minimum času. Navíc byl otočen směrem k vlastní bráně, takže do puku jen plácl bekhendem.

A co čert nechtěl? Při pohybu kotouče jeho dráhu změnil jeden z domácích hráčů. Zpomalený puk tak doskákal přímo k číhajícímu Kotvanovi. Kaut se ještě pádem snažil dělovku zastavit, ta ale prosvištěla kolem sedmi hráčů stojících před Kacetlem a vzápětí rozvlnila síť jeho brány. Úsilí k zabránění střely tedy Kautovi odepřít nelze.

Pardubická defenziva zaváhala v závěru opakovaně. Puk do bezpečí mohl vyhodit třeba obránce Wishart. Minutu před koncem na to měl času dost. Místo toho o něho za bránou přišel a odstartoval tak boleslavský nápor. Domácí vsadili na hru bez brankáře a zamkli Pardubice v obranném pásmu. V tu chvíli už byla na ledě třetí řada Dynama.

Půl minuty před koncem při stupňujícím se tlaku jednoznačně zaváhal při pokusu o vyhození puku Beran, jenž ho poslal slabě po mantinelu. Tam ho zachytil Holík a rozjel další kombinaci s gólovým koncem. Tam hosté ztratili prostor pro potřebné vystřídání. Právě to byl moment, kdy bylo zapotřebí přerušit hru. Dynamo by ušetřilo čas a poslalo na led zkušenější a hlavně čerstvější pětici. Borce, kteří by šikovně vyhodili puk tak, aby z toho nebyl icing, což ostatně předvedl nedlouho předtím Marosz. Jenže ten s dalšími mazáky v čele s Rolinkem vysedával na střídačce. Pardubické trenérské trio také přišlo o šanci vzít si time-out a udělit pokyny na závěrečné okamžiky.

Vyšťavená červenobílá pětka byla na ledě více než minutu. Proti převaze jednoho muže navíc neměla sílu a kapitulovala. „Chyběl kousek. Kluci na ledě zůstali dlouho a nestihli vystřídat. Snad čtyřikrát se to nevyhodilo. Šance domácích se tak nakupily, až gólman neviděl a dostali jsme gól,“ uvedl pro web Pardubic jejich obránce Marek Trončinský.

V prodloužení pak Dynamo dorazil Lenc. Místo posunu na osmé místo zůstaly Pardubice desáté. Jak moc je bude ztráta bodů bolet, se ukáže až po 52. kole. Holaně pokažený závěr pochopitelně naštval.

„Zápas jsme zvládli dobře takticky, navázali jsme na výkon proti Chomutovu (výhra 5:2), měli jsme i nasazení a měli jsme brát tři body a máme jenom jeden, což je pro mě velké zklamání,“ dodal Holaň.

Není přitom bez zajímavosti, že obdobně nezvládnutá koncovka je pro Pardubice proti Boleslavi typická. Považte sami:

1. kolo sezony 2015/2016: dvoumetrový obr Urban, kterému zápasy s Dynamem sedí, což potvrdil i prvním gólem v neděli, rozhodl o výhře Boleslavi 2:1 v čase 59:50.

22. kolo sezony 2016/2017: Pardubice sahaly počtvrté v řadě na body, což v bídné sezoně nezažily. Doma držely stav 2:2. Po ztrátě puku na útočné modré vystartoval na bránu Dynama Žejdl. Ten z dorážky přiřkl Boleslavi výhru 3:2 v čase 59:54. Opařená tehdy zůstala celá aréna včetně brankáře Maxwella, nynějšího gólmana Bruslařů.