Snad jsme na závěr sezony nažhavení, věří pardubický kouč Holaň

K prvním tréninkům jeho muži nastoupili v sobotu a v neděli. V pondělí si potom dvoufázově zatrénovali ve velké hale Tipsport areny, kterou nově zdobí vysoká plexiskla podél hrací plochy.

„Jsme za to moc rádi. Náš stadion je teď standardní v rámci Tipsport extraligy a my můžeme trénovat vyhazování kotoučů z obranného pásma v oslabení,“ uvítal Holaň.

Extraligový mančaft ovšem v tuto chvíli není kompletní. „Sešly se nás ani ne tři pětky. Měli jsme hráče na reprezentačních výběrech a konal se také All Star Cup, na kterém nás reprezentoval David Tomášek. Někteří kluci ještě doléčují šrámy z těžkých zápasů,“ dokončil Holaň výčet.

Klub se rozhodl zapojit do tréninků pětici juniorů Pochobradského, Antoníčka, Zukala, Machače a Dominika Duška. I to si trenér Miloš Holaň pochvaloval. „Je to dobrá příležitost vidět kluky, jak pracují ve vysokém zatížení,“ uvažoval.

Dynamo prohrálo první ze dvou přípravných utkání

Zmínění mladíci dostali prostor také v modelovém zápase s Mladou Boleslaví, který se odehrál ve městě automobilů v úterý dopoledne. Dynamo jej prohrálo 1:5.

Odveta se uskuteční ve čtvrtek od 11.30 v Tipsport areně proti stejnému soupeři. Plány na ni jsou jasné.

„Pojímáme ten zápas jako trénink. Nehodlám hráče zatěžovat taktikou, chceme se domluvit na sehrání prodloužení tři na tři a samostatných nájezdech za jakéhokoli stavu. Ať si to hráči vyzkouší,“ kvituje kouč Východočechů.

Řada klubů z naší nejvyšší soutěže se v pauze střetla či teprve střetne s ruskými kluby. Tu možnost měly i Pardubice, ale nevyužily ji.

„Měli jsme několik nabídek na sehrání přípravných utkání s týmy z KHL. Vše ale směřovalo do prvního týdne, kdy jsme chtěli hráčům dát volno, aby si odpočinuli. Nechtěl jsem tento plán bourat,“ řekl Holaň.

V záloze měl i jiné varianty. „Zvažovali jsme soustředění na horách, ale nakonec jsme od něj ustoupili. Zvolili jsme volný týden.“

Za ten byli on i hráči nakonec velmi vděční. „Alespoň jsme si od sebe navzájem odpočinuli. Pro kluky je před nejdůležitější částí sezony velmi důležité, aby zajeli za rodinou nebo se setkali s kamarády,“ uvědomoval si.

Miloš Holaň také přiblížil, jakým stylem vůbec tréninky Dynama v tuto chvíli probíhají.

„Tento týden je zaměřený na individuální činnosti včetně posilovny. Fyzická příprava je rovněž důležitá. V pátek máme jeden trénink, po něm sobota volno a od neděle již najíždíme na klasický rytmus ze sezony,“ řekl.

Dynamo čekají opravdu náročné chvíle, a to jak psychicky, tak fyzicky. Hokejisté budou chtít minimálně udržet současné postavení pro postup do předkola play-off.

„Cítím tady zase svěží energii a chuť makat. Věřím, že kluci jsou odpočatí a nažhavení na závěr sezony,“ těší se Miloš Holaň.