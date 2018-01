Bod s Třincem musíme brát jako výhru, shodují se pardubičtí hokejisté

Po time-outu za stavu 2:1 pro Třinec pardubická eskadra zaujala rozestavení ve zdvojené početní výhodě, Trončinský přiťukl kotouč na modrou Svobodovi, ten doleva na Petra Sýkoru a rána, která následovala, byla stěží pozorovatelná. Rozhodně na ni nereagoval jinak výtečný gólman třineckých Ocelářů Šimon Hrubec; pro Pardubice znamenala bod, a přestože bonusový si později za výhru 3:2 v samostatných nájezdech přivlastnili hosté, je to bod zlatý.

„Podle vývoje zápasu je to výhra,“ hodnotil duel realisticky sportovní manažer a zároveň asistent trenéra HC Dynamo Pardubice Pavel Marek.

„Jsme za něj rádi. Ještě pět minut před koncem jsme o dva góly prohrávali,“ připomněl Petr Sýkora.

Třebaže Pardubice měly v utkání (i díky početním výhodám) nebývalou střeleckou převahu - druhou třetinu na střelecké pokusy vyhrály dokonce 13:2 - od 8. minuty se marně snažily dotahovat mírný náskok soupeře. Jak s přesilovkou ideálně naložit, jim ukázal třinecký zadák Roth, jenž puk napálil přesně do šibenice. „Trefil to výborně,“ chválil Rotha kouč Třince Václav Varaďa. „Jenže ve druhé třetině domácí přidali a my s tím hned měli problémy. Upustili jsme od hry, která nás předtím zdobila. Vedení jsme ubránili jen se štěstím,“ mínil.

Když Dravecký zvýšil ve třetí periodě na 2:0 pro Třinec, vypadalo to pro Pardubice bledě. Do kontaktu je dostala situace, již rozhodčí Draveckému ve druhé části neprávem upřeli - trestné střílení. Perret z něj skóroval střelou o tyč.

„Znám v poslední době vysvětlení nájezdů, kdy přijde faul do oblasti rukou. Znamená to trestné střílení. Teď takový faul byl na Vláďu Draveckého, a nebylo. Potom byl faul od nás, jasné trestné střílení, a bylo. Mrzí mě, že jsme z toho neměli šanci, ale ta rozhodnutí nedělám,“ komentoval to kouč Varaďa.

Po gólu Sýkory, po němž hala vybuchla nadšením, mohly Pardubice z přesilovky čtyři na tři rozhodnout v prodloužení. Leč nestalo se a v nájezdech byl Třinec šikovnější.