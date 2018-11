Diskuze nepomohla, Pardubice dál tápou a fanouškům dochází trpělivost

Před fanoušky přišli v čele s generálním manažerem Dušanem Salfickým také ekonomický manažer Ondřej Šebek, hlavní trenér Břetislav Kopřiva, sportovní manažer Pavel Marek a v neposlední řadě i obránce a akcionář hokejových Pardubic Petr Čáslava.

Hlavně kvůli němu se totiž v poslední době o hokejovém klubu mluví v jiných rovinách než sportovních. Devětatřicetiletému matadorovi měla v létě silniční hlídka zjistit kokain v krvi.

Petr Čáslava

„Rád bych ten tlak trochu stáhl a nějak celou situaci objasnil, ale teprve ve čtvrtek jsem byl podávat vysvětlení na policii. Nemůžu se k tomu zatím vyjadřovat, mají to právníci a probíhá vyšetřování. Až budu mít něco oficiálního v ruce, postavím se k tomu,“ slíbil hned na úvod poměrně klidný Čáslava.

Zato pěkně nabroušený byl s přibývajícími dotazy šéf klubu.

„Tlak, co je na klub od titulu v roce 2012, je hrozný. Všude čtu, že se něco dělá špatně, nekoncepčně... Jsme u kormidla rok a půl, zachránila se extraliga, sice v posledním zápase, ale zachránila. Udělali jsme šesté místo a já slyším ‚náhoda, na prd, štěstí, špatně...‘ Tak já už nevím, co bychom měli dělat. Dehonestujete práci hráčů a trenérů, já jsem na ně pyšný. Věřím však, že se navzájem pochopíme a ustojíme to,“ odpovídal horečně na jeden z dotazů Salfický.

Diskutéry pochopitelně hodně zajímaly noční eskapády některých hráčů, které jsou v Pardubicích veřejným tajemstvím.

„Co vám na to mám říct. Nejsem přece ničí táta, abych ty kluky vodil za ruku nebo kontroloval, jestli nesedí někde v hospodě. Pokud se něco takového dozvím, budu to nekompromisně řešit podle smlouvy,“ slíbil dále Salfický.

Pardubice prohrály i se Zlínem

Také se omluvil za své vystupování během utkání s Plzní, kdy navštívil kabinu rozhodčích.

„Neudržel jsem emoce a šel jsem jim od plic říci, co si myslím o jejich výkonu. I když jsem věděl, jaký je za to postih. Moc se omlouvám, jestli to nějak fanoušky urazilo. Pokutu si zaplatím a budu se snažit, aby se to neopakovalo,“ řekl.

Dušan Salfický

Hodně se také propíraly výkony týmu mezi mantinely. Fanoušci se dožadovali důvodu, který měl za následek fatální herní propad v posledních utkáních.

„Jsem z toho zklamaný jako vy. Po reprezentační pauze přišel velký výsledkový sešup, nesu za to zodpovědnost a plně si to uvědomuji. Věřím ovšem, že se nám to povede znovu nastartovat,“ řekl pardubický trenér Břetislav Kopřiva.

To se mu však nepodařilo minimálně ve včerejším domácím utkání proti Zlínu. Dynamo jej totiž po dalším ne nijak oslnivém výkonu prohrálo 1:5.

Že bude zajímavější pohled na tribuny než na ledovou plochu, naznačila hned první vteřina utkání, kdy domácí příznivci začali opouštět jižní tribunu. Nad hlavou jim při tom visel transparent „Hrajete - fandíme, nehrajete - nefandíme.“

A nebyl jediný. Pak se ještě objevil autobus s hlavními představiteli klubu směřující do druhé ligy.

Jedinou radost domácích zařídil v přesilovce ve druhé třetině Rostislav Marosz, po jehož gólu ledovou plochu zasypaly plyšové hračky, které půjdou do dětského domova.