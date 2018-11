Pardubice sháněly bruslaře s dobrým zakončením. Zkusí Kanaďana Welshe

„Přichází k nám komplexní hráč se zkušenostmi z NHL, kde nastoupil k 27 utkáním, dále odehrál téměř 300 zápasů v AHL. Podle informací, které jsme si ověřili, je kvalitním bruslařem s dobrým zakončením. Absolvoval s námi dopolední trénink, začlenil se do naší party a je připraven nastoupit v Chomutově,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer Pavel Marek.

Welsh nebyl draftován, ale po působení na Union College v univerzitní NCAA podepsal v dubnu 2012 kontrakt s Carolinou a ještě za ni stihl v ročníku 2011/12 jeden zápas v NHL. V další sezoně nastoupil za Hurricanes v pěti duelech a připsal si jednu asistenci. Převážně ale působil na farmě v Charlotte v AHL.

V ročníku 2013/14 sehrál za Vancouver v NHL 19 zápasů a dal jeden gól. Naposledy dostal příležitost v NHL v sezoně 2015/16, kdy nastoupil dvakrát za St. Louis. V AHL nastupoval za Utica Comets a Chicago Wolves.

Do Evropy se vydal před dvěma roky. V německé nejvyšší soutěži oblékal nejdříve dres Bremerhavenu a loni se stěhoval do Düsseldorfu. V DEL nasbíral v 91 utkáních 53 bodů za 26 tref a 27 asistencí.

Do Česka přiletěl Welsh ve čtvrtek večer a klub stihl vyřídit transfer kartu a další náležitosti, aby už v pátek mohl nastoupit.

„Takhle svižně jsem přestoupil z Caroliny do Vancouveru, teď to bylo podobně rychlé. Ve čtvrtek večer jsem přijel do Pardubic, s týmem jsem potrénoval a odjel do Chomutova. Jsem rád, že se podařilo dotáhnout můj příchod legislativně a mohu hned večer hrát. Moc se na zápas těším,“ prohlásil Welsh.