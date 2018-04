Pardubický kapitán Rolinek prodloužil s vedením klubu smlouvu

„Jsem velmi rád, že jsem v Pardubicích podepsal novou smlouvu, mohu zde nadále hrát a těšit na další sezonu v dresu Dynama. Jsem v pozici, že spíše řeším, zda chci vůbec pokračovat. Zájem klubu mě samozřejmě těší a jsem rád, že jsme se v pohodě domluvili a mohu hrát dál,“ uvedl Rolinek.

Držitel kompletní sady medailí z mistrovství světa a kapitán zlatého reprezentačního týmu z roku 2010 se do Pardubic vrátil po angažmá v Kontinentální lize oklikou přes Spartu před třemi lety.

V uplynulé sezoně odehrál v základní části 49 utkání a připsal si 35 bodů za 13 branek a 22 asistencí, což ho řadilo na druhé místo kanadského bodování Dynama. V sedmi duelech vyřazovacích bojů přidal gól a pět nahrávek a byl tak nejproduktivnějším hráčem týmu.

Pardubičtí, kteří měli podle prognóz patřit k adeptům na baráž, odehráli povedený ročník, v němž bojovali ve čtvrtfinále proti pozdějšímu finalistovi Třinci o postup až do rozhodujícího sedmého zápasu. A nyní už vyhlíží, jak udělat další krůčky vzhůru.

„Věřím, že v novém ročníku budeme ještě úspěšnější - všichni máme mnoho elánu po posledním úspěchu, chceme dokázat ještě více. Věřím, že pardubický hokej se bude nadále zvedat,“ přál si Rolinek, jenž právě s Pardubicemi slavil titul v roce 2005 a dosáhl i na dvě stříbra (2003 a 2007).

„Jedná se jednodušeji, když máte za sebou úspěšnou sezonu a když chcete pokračovat. Dušan Salfický s trenéry asi moc dobře ví, proč mi nadále věří a podepisují mě. Já si pojedu to svoje, aby tým nadále fungoval i v příští sezoně. Od pondělí se na ni začnu připravovat,“ ujistil Rolinek.

„Mám velkou radost, že Tomáš pokračuje ve své kariéře a že ji nadále spojuje s naším klubem,“ uvedl předseda představenstva a generální manažer Dušan Salfický.

„Musím přiznat, že jednání byla velmi jednoduchá. Měl jsem enormní zájem, aby Tomáš pokračoval, obzvláště poté, co předvedl v minulém ročníku. Bylo to o tom, zda bude mít chuť a on ji hned na začátku našich rozhovorů potvrdil,“ přiblížil Salfický.

„Tomáš je pro mě lídr na ledě i v kabině, on je autoritou, která pomáhá trenérům v komunikaci s týmem. V posledním ročníku opět dokázal, jakou je osobností. Je pro mě jedním z velmi důležitých kamenů celého týmu,“ doplnil Salfický.