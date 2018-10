Výsledková dekadence. Pardubice podlehly počtvrté za sebou

Kromě jiného Východočechy s Vary popravila i desítka vyloučení, z nichž hosté hned tři zúročili.

Už podruhé v sezoně (prvně se tak stalo v nepovedené prostřední třetině domácího duelu s Chomutovem ze 7. října) si tak část pardubického kotle vybíjela frustraci skandováním na hlavního kouče „Holaň ven!“ což ovšem ostatní fanoušci na jižní tribuně přehlušili pokřikem „Dynamo!“ a „Bojujte za Teslu!“ Povzbuzování tohoto rázu se nicméně na ledě nesetkaly se žádoucí odezvou...

„Musíme se poradit a reagovat na to. A do dalších zápasů nastoupit úplně jiným způsobem,“ řekl po zápase pardubický asistent a sportovní manažer Pavel Marek. Zároveň naznačil, že některé hříšníky čekají pokuty a nevyloučil ani hráčské výměny, jež by kádr mohly oživit.

„Za tu nedisciplinovanost budeme muset trestat. V tak důležitém zápase, jako byl tenhle, se tohle nesmí stávat,“ zdůraznil Marek.

Až na pár úvodních minut, kde zaujala například „kličkovaná“ v podání útočníka Marosze, v pardubické hře nebylo dohromady nic.

„Začali jsme potom dělat nepochopitelné chyby a měli hrozně moc vyloučených hráčů. Za to jsme tvrdě pykali, tohle se už nesmí opakovat,“ zlobil se kouč Marek.

Dalším utkáním bude pro pardubické hokejisty páteční derby na stadionu v Hradci Králové. Prestižní zápas rivalů začíná v 18 hodin.