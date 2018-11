Kokain v týmu? Spekulace, zní z pardubického hokejového klubu

Podle anonymního zdroje, na který se odkazuje deník Sport, následný krevní test prokázal, že Čáslava v červnu násobně překročil množství drogy v těle tolerované při řízení motorového vozidla a že si klub navíc vedle toho nechal udělat vlastní interní testy, které prokázaly, že zmíněnou návykovou látku užili i další členové pardubického mužstva.

„Rozhodně se nedá říct, že by všichni hráči prošli s čistým štítem,“ tvrdí citovaný zdroj. A poukazuje na to, že v oddíle, co se životosprávy a konzumace alkoholu týče, nepanuje žádný extra přísný režim, čehož využívají hlavně hráči, kteří do Pardubic před časem přišli z Třince (tedy obránci Marek Trončinský a Josef Hrabal a útočník Rostislav Marosz). Konkrétně s kokainem pak měl mít kromě Čáslavy potíže i jeden z hráčů, kteří se v létě s Pardubicemi rozloučili.

„K Čáslavově případu nemáme žádné oficiální informace a ke spekulacím se nebudeme vyjadřovat,“ řekl MF DNES k tématu mluvčí HC Dynamo Jan Hrabal.

Salfický: Ostatní hráči jsou čistí

Generální manažer Dynama Dušan Salfický, jenž měl být zadavatelem výše zmíněného interního testu, jeho existenci již dříve zcela popřel. Podle něho hráči podstoupili pouze klasické krevní testy před přípravou i po ní na přítomnost jakýchkoliv látek v organismu. Výsledky přitom měly realizačnímu týmu ukázat, zda hokejisté nejsou příliš přetížení.

„Nešlo tedy v prvé řadě o zjišťování přítomnosti omamných látek. A nemám informace, že by v tom mělo být víc hráčů, respektive máme informaci, že jsou všichni ostatní hráči čistí,“ prohlásil Salfický.

Čáslavova kauza, vrhající na tradiční klub znovu velmi špatné světlo, se vrací v době, která je lemována mizernými sportovními výsledky. Dynamo je v tabulce nejvyšší soutěže až předposlední třinácté již se šestibodovou ztrátou na desátou Plzeň, jedenácté Karlovy Vary i na nedělního přemožitele z Mladé Boleslavi, která je nyní dvanáctá.

V pátek od 17.30 navíc venku hraje důležitý zápas s jediným týmem, který si v ročníku dosud stojí ještě hůř: čtrnáctými chomutovskými Piráty.