Tým plný bojovníků a skvělý Kacetl. To na soky Pardubic zabírá

Právě to byla cesta Pardubic k dalším třem nesmírně cenným bodům: když to nejde hokejově, zabírá hra s maximálním nasazením a urputnou defenzivou. A ještě tři věci jsou nezbytné: famózně chytající gólman Kacetl, účinná koncovka a pořádný ranec štěstí.

„Ohromně si vážíme toho, že jsme body v posledních třech kolech urvali (Dynamo před Plzní a Libercem zdolalo i brněnskou Kometu). Jsou pro nás moc důležité,“ uvedl po zápase s Bílými Tygry křídelník Petr Sýkora, autor dvou branek.

„Po nepovedeném vstupu do sezony jsme si řekli, že tak dál hrát nemůžeme, protože jinak moc výsledků neuděláme. Jsem rád, že jsme si dokázali, že se můžeme měřit s kýmkoli. Musíme v tom pokračovat,“ doplnil 39letý veterán.

„Vítězství nad Libercem rozhodně pomůže našemu sebevědomí,“ věřil kanadský obránce Ty Wishart. „Předtím jsme měli problém dostat puk do brány a zdá se, že jsme to snad konečně protrhli. Což je fajn,“ řekl 30letý bek.

Sám se již ve 3. minutě postaral o úvodní zásah Pardubic - chvíli poté co Sýkora zahodil sólo po perfektní příhře Marosze a co další zadák Čáslava napálil břevno. Wishart po výletu do útočného pásma nahazoval puk na branku zpoza brankové čáry; z levé strany trefil libereckého gólmana Willa do zadní části kolene a touš se následně odrazil na správné místo.

„Vedli jsme a to nás trošku uklidnilo. Prvních deset minut jsme odehráli dobře,“ mínil snajpr Sýkora. „Liberec se pak do toho sice dostával a tlačil, ale dopadlo to parádně,“ těšilo jej.

Bílí Tygři se nechali otupit stylem domácích, ovšem i tak povětšinou měli na ledě zřetelnou převahu.

„Vyjma začátku jsme hráli velmi dobře z hlediska šancí, diktování tempa hry a dominance v utkání. Začali jsme se však chovat extrémně nepokorně, hráli jsme 26 minut v oslabení a k tomu dostali dvě desítky. Domácí díky vlastní trpělivosti a vinou té naší nepokory zaslouženě vyhráli,“ poznamenal kouč Liberce Filip Pešán.

Další utkání pardubičtí hokejisté sehrají v pátek od 18 hodin v hale nyní jedenácté Mladé Boleslavi.