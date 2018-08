Pardubicím turnaj v Hradci nevyšel. Ale hráli jsme dobře, říká trenér

„Já vím, že se každý podívá jen na výsledek, jsme poslední a konec... Ale hráli jsme dobře. Jedinou kaňkou na všem byla špatná koncovka. Nebereme to na lehkou váhu, ale byl to turnaj na zkoušku. Teď se zkonsolidujeme a začneme kádr chystat na extraligu,“ plánuje kouč Pardubic Miloš Holaň.

Sestavu s obrysy pro nejvyšší soutěž chtěl původně poslat už do posledního utkání v Hradci proti domácímu Mountfieldu, ale na poslední chvíli musel otočit.

„Měl jsem v plánu poslat na led to nejlepší, co podle mě máme, ale pět hráčů ze základu prodělalo drobná zranění a nebyli k dispozici, to mě hodně mrzí,“ ohlíží se za prvním derby v letošní sezoně Holaň. Šanci tak znovu dostali hráči, kteří v Pardubicích teprve bojují o smlouvu.

„Dopředu jsem je upozornil, že je chci vidět žrát led, protože derby je pořád derby. I v létě,“ zdůraznil Holaň. Jeho svěřenci se snažili, ale Hradci Králové nakonec i vinou řady vyloučení podlehli 2:4. Dva góly Dynamu vstřelil jeho bývalý hráč a čerstvá posila Hradce Daniel Rákos.

„Začátek byl dobrý, ale udělali jsme hloupou chybu při přesilovce, potom Bubela netrefil prázdnou branku během pět na tři... Ta produktivita mě už začíná trochu trápit. Hráči si musí uvědomit, že i když do začátku sezony zbývá měsíc, tak se objevují některé varovné signály,“ zdvihá ukazováček Holaň.

V koncovce se sice během závěrečného turnajového klání trápil i domácí tým, ale to hlavně díky skvělému výkonu Ondřeje Kacetla, bez kterého by Dynamo nejspíš prohrálo daleko vyšším rozdílem.

Pardubický brankář byl také po zásluze vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje.

„Jsem za takové ocenění rád. Dostal jsem ho sice jen za dva zápasy a navíc v létě, ale vážím si toho. Každopádně jako tým máme ještě na čem pracovat, a je toho dost,“ uvědomuje si Kacetl.

Speciálně proti svým bývalým spoluhráčům si zachytal opravdu pořádně.

„Létalo toho na mě hodně, takže se mi chytalo dobře, ale bylo obrovské teplo, to bylo nejhorší,“ přibližuje Kacetl.

Už tak se pořádně potil a nepřidala mu ani řada přesilovek domácího týmu. Jen ve druhé části mělo Dynamo šest vyloučených.

„Ani jsem to moc neřešil, protože mi bylo hrozné vedro a nezbývalo mnoho sil, ale těch vyloučení bylo opravdu mnoho. Musíme se jich vyvarovat, protože takhle to nejde,“ ví dobře Kacetl.

Usilovat o další prvenství na turnaji mezi brankáři bude tento týden na domácím Memoriálu Zbyňka Kusého.

„Po turnaji v Hradci jsme dostali volno, takže jsme si mohli pořádně odpočinout a co nejlépe se na memoriál připravit. Těším se,“ říká.