Kromě začátku bylo vše špatně, řekl pardubický kouč Holaň po generálce

„Kromě prvních tří minut, kdy jsme neproměnili velký tlak a dvě tutové šance, bylo všechno špatně,“ durdil se trenér HC Dynamo Miloš Holaň po vysoké porážce. „Dostali jsme tvrdou facku. Bojím se říci, aby to nebyla realita, ale doufám, že to byl spíš jen zlý sen.“

Za bídný výkon haněl celý tým bez výjimky.

„S nikým v sestavě nemůžeme být spokojeni. S brankářem, s obránci ani s útočníky. V Boleslavi to nebyla parta, která chce něčeho dosáhnout. Výsledek ukazuje, jak k tomu kdo přistoupil,“ uvedl Holaň.

„Každý si musí uvědomit, co chce v sezoně hrát. Nejsme tým, který každého přehraje o pět branek - my máme na to, abychom vybojovali výhry 2:1 nebo 3:2. Musíme dávat do hry srdce, kolektiv musí být semknutý. Pokud se tak dít nebude, tak to dopadne jako teď,“ prohlásil.

Dynamo zahájí extraligu v pátek 14. září od 18 hodin v domácí aréně proti Vítkovicím.