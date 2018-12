Osmý díl pardubické hokejové krize: trápení s Olomoucí

„První třetinu jsme ztratili 0:2, i když góly Olomouce padly třeba trochu se štěstím. Je to pořád stejné, nedáváme branky,“ řekl na pozápasové tiskovce trenér pardubického Dynama Břetislav Kopřiva.

„Ve druhé třetině se mužstvo zvedlo, měli jsme tam šance. Zastavila nás však přestávka a ve třetí už si to hosté hlídali. Olomouc hrála velmi organizovaně, její výsledky nejsou náhodné, to bylo vidět. My se přes její obranu těžko dostávali,“ doplnil kouč.

(Nejen) realizační tým se podle něho snaží hlubokou výsledkovou krizi všemožně zastavit.

„Na týmu leží deka. Střídáme a vyměňujeme hráče, děláme pro to maximum odshora dolů. Ale efekt to nepřináší, budeme se nad tím muset zamyslet,“ povzdechl si Kopřiva.

Třebaže trenér jeho výkon ocenil, nepomohl v neděli k bodům ani brankář Peter Hamerlík, poslední akvizice z Třince. O dalších posilách pro tápající mužstvo se jedná.

V pátek od 17.30 Dynamo nastoupí v Karlových Varech. V neděli od 18.20 se pak v Pardubicích uskuteční derby s Hradcem Králové.