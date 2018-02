Nehrát zakřiknutě. Tak zní recept pardubického Tomáška na Olomouc

„Není o čem přemýšlet. Cíle by měly být vždy nejvyšší, takže bychom správně na šestku měli útočit. Navíc by to bylo nad rámec toho, co jsme si vytýčili před sezonou,“ uvažoval útočník David Tomášek.

Pardubický trenér Miloš Holaň se však snaží v týmu krotit předčasnou euforii. „Jsem stále opatrný a pokorný. Respektuji výsledky, kterých jsme dosáhli, nechceme ovšem létat v oblacích. Kluci ale hrají dobře. Věřím, že je domácí výhra zase trochu uvolnila, ač je poslední série zápasů opravdu náročná,“ vyjádřil se Holaň.

Hanáci se prezentují nepříjemným, z obrany vycházejícím hokejem. Pardubické hráče rozhodně na olomouckém ledě nečeká nic jednoduchého.

„Obecně musíme hru venku hodně zlepšit, na hřiště soupeřů odjíždíme zakřiknutí. Olomouc je na tom skoro stejně jako my (má 65 bodů, Pardubice 70) a doma bude pod tlakem,“ míní forvard Tomášek.

Navíc se Kohouti budou muset obejít bez své největší opory Branislava Konráda, který odletěl na olympiádu. Místo něj půjde do olomoucké klece Martin Falter.

„Nesmíme na nic čekat a jít do zápasu aktivně. Ne však bezhlavě,“ varuje centr s číslem 11.

„Klíčem k utkání bude udržet se v pohybu a vytvářet si šance v přesilovkách. Pokud se nám to podaří, můžeme uspět. Bude to však těžké, Olomouc hraje doma na jeden dva góly,“ upozorňuje kouč Holaň.

V posledním utkání proti Liberci se v Pardubicích představil David Tůma, jenž měl původně nastoupit místo kapitána Tomáše Rolinka. Ten se nakonec dal do kupy, ale Holaň nemínil Tůmu nechat sedět jen na střídačce. Po zápase hráče chválil, ale v Olomouci ho bude postrádat.

„S Kladnem jsme se domluvili, že jej využijeme pouze pro úterý, protože Středočeši hráli hned druhý den důležitý zápas,“ okomentoval situaci Holaň.