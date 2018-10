Obrat hřeje, Piráti byli nepříjemní, přiznal pardubický útočník Dušek

Zde je podrobnější výčet úspěšných akcí, ve kterých měl prsty.

1. Již v první třetině pomohl Východočechům druhou nahrávkou na gól kanadského beka Wisharta otevřít skóre.

2. V poslední minutě druhé periody v přesilovce od zadního mantinelu perfektně našel hůl Francouze Treilleho, a připravil tak důležitou kontaktní branku Pardubic, které v tu dobu na soupeře ztrácely již dva góly.

3. Poté co Dynamo ještě v téže části za pouhých 28 vteřin šťastně srovnalo, dotáhl ve 44. minutě v další početní výhodě publikum v aréně k euforii rozhodujícím zásahem.

„Po mém gólu už jsme si vítězství hlídali,“ poznamenal Dušek. „Klukům se následně ještě v oslabení povedlo ujet dva na jednoho, Jordann (Perret) výborně vystřelil na betony a Mandy (Jan Mandát) skvěle zareagoval, když dorazil puk do brány. Pak už bylo pro Chomutov složité s tím něco udělat,“ pokračoval.

Piráti přitom v Pardubicích určitě nepůsobili nějak odevzdaně, čemuž by napovídala jejich pozice na dně tabulky s nula body. Naopak - posíleni o hokejového rebela Radka Dudu docela „kousali“.

„Duda byl nebezpečný, má dobrou střelu zápěstím a věří si na puku. Byl vidět,“ přisvědčil Dušek. „Celkově byli hosté hodně bojovní; bylo znát, že do toho jdou naplno a potřebují urvat body. Rozhodně mají na víc, než aby byli takhle dole,“ soudil hokejista.

V prostřední pasáži Chomutovští tenhle dojem vyjádřili i prakticky - trestali pardubické hrubky, pak využili přesilovku a najednou to bylo 1:3 z pohledu domácích.

„Druhá třetina se nám moc nevydařila, Chomutov odskočil. Muselo to pro ně být těžké, dostat na jejím konci dva rychlé góly... To určilo i obraz třetí třetiny,“ mínil Dušek. „Vždycky potěší, když zápas takhle otočíte. Možná to stojí víc sil, ale o to je to příjemnější,“ konstatoval.

