Zahodili jsme sérii výher, smutnil pardubický bek Trončinský

„Škoda. Utekly nám dva klíčové zápasy, budeme to muset zase někde dohonit,“ povídal po Chomutovu zadák pardubického Dynama Marek Trončinský. „Měli jsme sérii výher, teď jsme to bohužel zahodili. Ale jedeme dál. Musíme bodovat - to, co máme, nám nestačí. Každý tým nyní hraje o život, blíží se konec, nikdo nechce být dole. Chci do předkola, Pardubice si to zaslouží,“ pokračoval Trončinský.

Jeho mužstvo dokonce do Chomutova vyrazilo už v sobotu, aby předešlo únavě z dlouhé cesty, ovšem opatření se minulo účinkem.

„Říkali jsme si, že do toho musíme šlápnout od začátku. Ale najednou jsme prohrávali 0:2 a už se to blbě dotahovalo,“ popisoval Trončinský.

První chomutovskou trefu zaznamenal ve 12. minutě domácí obránce Dietz, když puk po přihrávce do tandemu napálil od modré čáry dělovkou do růžku. Další úder Pardubicím přichystal chomutovský Havel, jenž dorazil tvrdou střelu Flemminga.

Zkraje druhé třetiny sice několik nebezpečných výpadů Pirátů zlikvidoval gólman Dynama Kacetl, ale ve 30. minutě inkasoval potřetí, když jej z dorážky překonal nikým nehlídaný Smejkal. Až pak o sobě dali vědět také hosté - po chytré nahrávce Hrabala snižoval Kaut.

Pardubice však byly záhy tam, kde předtím - Růžička mladší dával na 4:1 v přesilovce. Početní výhodu poté na druhé straně využil i Marosz, ale na víc už se Dynamo nezmohlo. Třetí třetina skončila bez branek, i když Pardubice měly další přesilovky a v závěru zkoušely rovněž power play.

„Ve druhé půlce už jsme myslím hráli dobře, ale Chomutovští se trochu zatáhli. Z těch přesilovek musíme dát víc gólů. Proměnili jsme jen jednu. To rozhodlo,“ domníval se Trončinský.

Další utkání pardubičtí hokejisté sehrají již zítra od 18 hodin, kdy na domácím ledě v Tipsport areně vyzvou letos vynikající Vítkovice.