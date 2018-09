Tohle by šlo. Hokejisté Pardubic urvali body na libereckém ledě

„Jsem rád, že na týmu nezůstaly stopy po páteční prohře s Vítkovicemi (1:2). V některých fázích zápasu na nás Liberec možná trochu zatlačil, ale skvěle nás podržel brankář a stačila jedna šance na to, abychom se dostali do vedení,“ řekl po utkání trenér Pardubic Miloš Holaň.

Onen první gólový moment zápasu se zrodil v jedenácté minutě. Tou dobou zbývalo Pardubicím jen pár vteřin přesilovky, když se dopředu probojovali kapitán Rolinek s obráncem Miromanovem a druhý jmenovaný vstřelil vítězný gól Dynama.

„Podařilo se nám s Tomášem ujet dva na dva. On odvedl parádní práci a já se jen snažil nacpat se před branku a povedlo se mi dostat kotouč do sítě,“ byl rád ruský obránce s hodně útočnými rysy.

Ve svém druhém utkání v české extralize zažil kromě premiérové trefy ještě jeden zajímavý moment.

„Ve druhé třetině utrpěl zranění Matouš Kratochvíl, a trenéři mě přesunuli místo něj do útoku,“ vyprávěl Miromanov.

Žádné větší problémy mu to prý ale nedělalo. „Chvíli mi trvalo si zvyknout na jiná střídání, jinak to bylo v pohodě. Hrát útočníka mi nevadí a občas se takové věci v zápase přihodí. Musíte být na to připraveni,“ pravil profesionálně.

Liberec se po zbytek utkání ze všech sil snažil o vyrovnání, ale marně. Buďto jeho hráči ztroskotali na dobře postavené soupeřově obraně, nebo výborně zachytal gólman Kacetl.

„Kluci hráli skvěle dozadu a dávali mi jistotu. Chytalo se mi dobře, ale byly tam i momenty, kdy jsem vůbec nic neviděl. Stálo při mně také štěstí, to musím říct,“ uznal brankář. I to je ovšem k dobrému sportovnímu výkonu potřeba, a když pak v závěru zápasu při power play Liberce zamířil ze středního pásma přesně Petr Sýkora, vyhrálo Dynamo zaslouženě 2:0.

„Podobným výkonem jsme se prezentovali hlavně na konci loňské sezony. Doufám, že i naši noví hráči pochopili, o co nám jde, a že jedině taková cesta povede k vítězství v každém dalším boji,“ přál si Holaň.