Pardubický hokejový útok má posilu z AHL. Přichází Mandát

„Honza je členem nastupující generace hráčů, která by se měla prosazovat v Tipsport extralize. Prošel si systémem kanadsko-amerického hokeje. Věřím, že je i tím trochu, j ak se říká, nakažený a že přinese oživení do našeho týmu. Po očekávaném odchodu Martina Kauta chceme zacelit tento prostor bruslivým hráčem,“ komentuje Mandátův podpis generální manažer Dynama Dušan Salfický.

Dvaadvacetiletý forvard sehrál vedle dvou sezon v zámořské nižší soutěži také tři roky v kanadské juniorce. V ní dohromady nasbíral 133 bodů za 49 gólů a 84 asistencí.

„Těším se na nové spoluhráče, bude to výzva. Do České republiky se vracím, protože v Americe jsem měl smlouvu, která mi neumožňovala to, co jsem potřeboval. A to hrát,“ říká ke svému příchodu Mandát.

Dynamo chce v příští sezoně hodně sázet na mladíky, a i to byl jeden z důvodů, proč se jihlavský rodák rozhodl právě pro Pardubice, kam se stěhuje.

„S panem Salfickým jsme byli v kontaktu. Vím, že chce dávat více prostoru mladým hráčům, a toho přicházím využít. Chci být dravým hráčem jako před odchodem na farmu. Jsem rád, že mám konečně nový impuls,“ je natěšený na příští extraligový ročník Mandát.