Pardubický plán na rozjetou „Bolku“: kolem Maxwella musí být rušno

Už teď mají na svém kontě nejvíce bodů za poslední tři sezony, jenže do začátku března jich zbývá rozdělit ještě 27. To je značná porce, která může výrazně promíchat aktuálním pořadím.



V Pardubicích by nicméně klidně již nyní vytiskli tabulku a odpískali konec dlouhodobé části.

„ Jsem šťastný za to, co kluci předvádí a kolik získali dosud bodů, stále tam je ale… Bojujeme o cíl, který jsme si stanovili, nebo o to, abychom měli co nejvíce bodů a klid pro závěr,“ prohlásil pardubický kouč Miloš Holaň.

V Dynamu cítí, že ztráty se soupeři atakujícími jeho postavení mohou mít nenávratné následky. Vždyť hodnocení týden staré porážky se Zlínem zakončil kouč slovy:

„Každé klopýtnutí může být fatální,“ řekl Holaň. Boleslav je přitom v laufu. Porážku nepoznala čtyři kola. „V každém zápasu, když to přeženu, jde skoro o život. Jedna výhra nebo prohra nemusí znamenat žádný posun, ale když se chytne šňůra, může to dopadnout zcela jinak,“ naznačil Holaň.

Středočeši při svém vítězném tažení dvakrát vyloupili cizí „zimáky“, v nichž znamenitě bránili. Chomutovským Pirátům útočné šavle otupili zcela, rohy zlínských Beranů je pak trkly jen jednou. Defenziva Kýhosově partě šlape. Vzadu ji výrazně podporuje expardubický gólman Maxwell.

„Nějakou dobu v Pardubicích chytal, vždy se chce proti Dynamu vytáhnout. Bude mít maximální motivaci, jeho výkony gradují s blížícím se startem na olympiádě,“ připomněl Holaň nominaci Američana na blížící se hry v Pchjongčchangu.

Při první návštěvě „Bolky“ v Tipsport areně v této sezoně předčil Maxwella mladík Klouček, který Dynamu vychytal výhru 3:0.

„Každý brankář je k prostřelení. Musíme být nepříjemní, zakrývat mu výhledy, nahazovat puky do předbrankového prostoru a být nekompromisní v zakončení. Bereme v potaz, že je kvalitním brankářem. Hráči dostanou tipy a je na nich, jak s nimi naloží,“ dodal Holaň, jenž věří, že jeho mužstvo povzbudí úterní skalp silných Vítkovic, proti nimž Dynamo podalo jeden z nejlepších výkonů sezony. Tři trefy z pěti dalo z těsné blízkosti Bartošákovy svatyně.

Gólový recept tedy zná...