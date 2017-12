Lehce jsme si orazili. A teď znovu do boje, velí pardubický Marosz

Sám se však na nedávný zákrok chomutovského Marka Tomici ze vzájemného utkání z 8. prosince, jehož disciplinární komise extraligy po původním čtyřzápasovém trestu zpětně omilostnila, dívá s nadhledem.

„Tohle k hokeji patří a já to tak beru. Jsem rád, že mám jenom tři vyražené zuby, protože to mohlo být horší. Nakonec z toho vyšlo, že j sem si to udělal sám, ale já si to několikrát pouštěl a nejsem si vědom, že by to byla moje hůl. Komise to však posoudila takhle, víc to nemá smysl řešit. Už to neovlivníme,“ říká 26letý Marosz.

Pro doplnění: Hokejová disciplinárka po přezkoumání videozáznamu a na základě Tomicovy výpovědi uznala, že se s Maroszem nestřetl a že pardubický hráč si přerazil zuby nechtěně vlastní hokejkou, kterou nejdřív zasáhl naopak Tomicu.

Zápas s Chomutovem jste nakonec dohrál a dovedli jste jej k jasnému vítězství 5:2. Naposledy v Mladé Boleslavi to až do poslední minuty základní hrací doby taky vypadalo velmi nadějně, ale nakonec jste místo tří bodů získali jen jeden za prohru 2:3 v prodloužení. Vydýchávali jste to dlouho?

Všichni víme, jak taková porážka potom bolí. Kromě toho by se nám dva body navíc strašně hodily... V hlavách jsme to určitě nějakou dobu měli. Ale potrénovali jsme a máme před sebou další zápas - ve Vítkovicích. To je to, co nás teď musí zajímat.

Jaký byl režim mužstva během reprezentační pauzy?

Trošku jsme si orazili, něco jsme pak na tréninku nacvičili. Ale všichni už se zase těší, až to znovu začne. Doufám, že jsme připravení zahájit vítěznou vlnu.

Vítkovice byly před přestávkou v „laufu“, vyhrály pětkrát v řadě. Mělo by vám hrát do karet, že v tom nemohly plynule pokračovat, ne?

To nevím. Z osobního hlediska to tak nevnímám - „repre“ pauzu má každý a snaží se připravit nejlépe, jak může. Vítkovice to rozhodně přibrzdí, ale budou chtít naskočit do stejného vlaku, ve kterém předtím skončily. Nicméně věříme, že odtamtud něco přivezeme.

Bude to pro vás coby rodilého Třinečáka derby i v pardubickém dresu?

Nijak extra to neprožívám, je to zápas jako každý jiný.

Kdo by mohl z týmu Vítkovic Dynamo nejvíc zlobit?

Zdobí je silný útok, hlavně se musíme snažit hrát bez faulů, protože mají dobře sehrané přesilovky. Jsou tam rozdíloví hráči jako Ondra Roman nebo Kuba Lev. Těm nesmíme dopřát prostor.

Stejně tak bude třeba co nejvíc stínit vítkovickému brankáři Patriku Bartošákovi. Ten momentálně chytá ve velké pohodě.

To dělá problém každému gólmanovi, nejen jemu. Budeme se snažit chodit do brány a dostat za něj co nejvíc puků.