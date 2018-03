Pardubičtí hokejisté před šestým duelem: Musíme být agresivnější

V případě neúspěchu to může být pro Východočechy poslední utkání v sezoně -Třinec má totiž po středě, kdy doma zvítězil 3:2, v sérii hrané na čtyři vítězství mečbol.

„V různých rozhovorech čtu, jak hrajeme do těla, ale teď to z našeho týmu nedělal nikdo. To, co jsme v Třinci předvedli, nebylo hodné zápasu play off. Musíme přidat v agresivitě, bylo to měkké. Nemělo to šmrnc,“ lamentoval obránce Marek Trončinský, jenž si navíc vyčítal vlastní nedůslednost při rozhodující trefě Oceláře Marcinka.

„Puk se odrazil od brankové konstrukce, byl jsem u toho. Takových šancí měl ovšem víc; musíme mu nadzvedávat hokejku, aby puk nemohl tečovat,“ zdůraznil Trončinský. Nasazení Dynama v kontaktní hře se pranic nezamlouvalo ani jeho spoluhráčům z útoku, Tomášům Rolinkovi a Svobodovi.

„Ani nevím, kolik jsme měli hitů...,“ přemítal kapitán Rolinek. „Když nějaké rozdáte, výkon týmu jde nahoru, hned se cítíte líp. Nebylo to ono. Vůbec jsme nenavázali na domácí zápasy, kdy jsme hráli opravdu skvěle,“ štvalo ho.

„Za první půlku zápasu jsme si nezasloužili vyhrát. Byli jsme zbytečně pasivní,“ připojil Svoboda.

Hráčům za trochu bezkrevnou úvodní pasáž pochopitelně vynadal i trenér Miloš Holaň s tím, že tentokrát se na ledě neprezentovali jako „buldoci“, ale více se v porážce z třineckého ledu nemělo smysl vrtat. Hokejisté ji budou chtít urychleně hodit za hlavu.

„Máme sílu na to, abychom doma zase dokázali vyrovnat a sérii vrátili do Třince,“ věřil Rolinek. „Nebudeme se v tom teď nějak babrat, ale budeme se chtít hned nastartovat, abychom šesté utkání zvládli,“ dodal. „Budeme bojovat. Ztrácíme jeden zápas - musíme do toho šlápnout a vyhrát,“ slíbil úplně jiný přístup zadák Trončinský.

„Pro postup do semifinále potřebujete čtyři vítězství. Třinec má jen tři a jede k nám. Není důvod k nějaké panice,“ prohlásil Svoboda.

Což platí tím víc, že Dynamo dnes bude mít za zády fantastické diváky, jichž na úvodní dva pardubické mače dorazila takřka plná hala.

„Fanoušci v aréně nás zase poženou dopředu a věřím, že na ty zápasy doma navážeme,“ uvedl Svoboda. „Nic nevzdáváme. Máme za sebou silné publikum a doma musíme udělat všechno pro vítězství,“ řekl kouč Holaň.