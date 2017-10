Pastrňák skóroval podruhé za sebou a alespoň zmírnil prohru Bostonu

Z úvodních pěti startů má nováček letošní sezony NHL z Vegas na kontě už čtyři výhry drží se tak překvapivě na předních příčkách Pacifické divize i celé Západní konference. Naposledy si Golden Knights před svými fanoušky poradili 3:1 s Bostonem.

Ten do města zábavy přicestoval po sobotní výhře 6:2 nad Arizonou, proti níž se bodově prosadili oba Češi v kádru Bruins - David Krejčí (0+1) i David Pastrňák (1+1). Podruhé za sebou již ale bodoval jen druhý jmenovaný. Šikula s 88 na zádech v čase 59:30 během závěrečného tlaku při hře bez brankáře od zadního mantinelu dostal puk do sítě nástřelem o bránícího Williama Karlssona. Pastrňák (19:12, 1+0, +/-: 0, 2 střely) se tak s průběžnými třemi zásahy vyrovnal detroitskému Martinu Frkovi na čele střelecké tabulky Čechů.

Poslední slovo ale patřilo domácím, kteří v čase 59:46 zásluhou Oscara Lindberga trefou do prázdné klece pojistili své vedení na finálních 3:1. O dalším bodovém zisku Vegas rozhodli už ve druhé dvacetiminutovce, kdy skórovali z farmy povolaní útočníci Alex Tuch a Vadim Šipačov. Pro oba se jednalo o první zásahy kariéry v NHL. Čekatelé na šanci, kteří se na startu sezony nevešli do úvodní sestavy kvůli neúspěšným plánům s výměnami manažera George McPheeho, spolu úspěšně kombinovali ve třetí útočné formaci.

Velkou premiéru zažil i gólman Malcolm Subban, jenž při zdravotních potížích Marca-Andre Fleuryho dostal poprvé šanci od úvodní minuty a proti svým bývalým spoluhráčům se blýskl 21 zákroky z 22 střel.

23letý bratr hvězdného obránce P.K. Subbana vstoupil do NHL na draftu 2012 z celkové 24. příčky, před letošní sezonou jej ale Bruins odeslali na farmu a z waiver listiny si jej vybral do svého kádru nováček soutěže. Kromě zmiňovaného Pastrňáka do utkání zasáhli i David Krejčí (20:22, -1, 2 střely) a na vítězné straně Tomáš Nosek (10:22, +/-: 0).

Další prohře nezabránil zraněními sužovaný Anaheim, kterému kromě kapitána Ryana Getzlafa a dalších opor Ryana Keslera, Sami Vatanena či Hampuse Lindholma chybí i český mladík Ondřej Kaše (zranění hlavy). Čtvrtý nezdar z dosavadních šesti startů si Ducks připsali před svými fanoušky po výsledku 1:3 s rovněž trápícím se Buffalem, pro které to byl dokonce první dvoubodový zisk sezony. Sabres, slavící premiérový triumf kouče Phila Housleyho po sérii pěti proher, se gólově prosadili v každé dvacetiminutovce.

Skóre otevřel už ve 2. minutě Justin Bailey. Po vyrovnání během hry v oslabení od Chrise Wagnera vrátil hosty do trháku gólem do šatny z času 39:28 Benoit Pouliot. Tečku za zápasem pak ještě udělal střelou do prázdné klece v 60. minutě Johan Larsson.

Vítězný víkend má za sebou tým Los Angeles. V sobotu přehrál 4:2 Buffalo a o den později 3:2 Islanders, proti kterým se vytáhli Anže Kopitar a Drew Doughty. Oba si připsali do statistik dva body za gól a přihrávku. Zasloužili se rovněž o rozdílovou branku z 46. minuty, kdy za asistence Kopitara skóroval obránce Doughty dokonce při hře v oslabení.

V bráně New Yorku prohře nezabránil slovenský reprezentant Jaroslav Halák, jenž pochytal 24 z 27 střel. Za Kings na místo odpočívajícího Jonathana Quicka úspěšně zaskočil Darcy Kuemper (23 zákroků proti 25 střelám).

Výsledky:

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : New York Islanders New York Islanders 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Góly:

12:44 Kopitar (Doughty, D. Brown)

31:32 Muzzin (Fantenberg, Toffoli)

45:44 Doughty (Kopitar) Góly:

28:56 Jo. Bailey (Barzal, Ladd)

54:23 Cizikas (Clutterbuck, Hickey) Sestavy:

Kuemper (J. Campbell) – Forbort, Doughty, Martinez, Muzzin, Fantenberg, Folin – Iafallo, Kopitar, D. Brown – Pearson, J. Carter, Toffoli – Kempe, Dowd, Brodzinski – Andreoff, N. Shore, Lewis. Sestavy:

Halák (Greiss) – Leddy, Boychuk, de Haan, Pelech, Hickey, Mayfield – Lee, Tavares, Eberle – Ladd, Jo. Bailey, Barzal – Chimera, B. Nelson, Ho-Sang – N. Kuljomin, Cizikas, Clutterbuck. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Lee, Watson – Sericolo, Driscoll Počet diváků: 18 230

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Góly:

35:50 Wagner (Vermette, Manson) Góly:

01:26 Ju. Bailey (Beaulieu, Jo. Larsson)

39:28 B. Pouliot

59:36 Jo. Larsson (R. O'Reilly) Sestavy:

Gibson (Berra) – Fowler (A), Manson, Beauchemin, Montour, Jaycob Megna, Bieksa – Cogliano (A), Rakell, Silfverberg – N. Ritchie, Vermette, Perry (A) – Wagner, D. Grant, L. Shaw – Kerdiles, Rasmussen, Boll. Sestavy:

Ch. Johnson (Lehner) – Scandella, Ristolainen, Beaulieu, Tennyson, Gorges, McCabe – Girgensons, R. O'Reilly (A), S. Reinhart – E. Kane (A), Eichel (A), Pominville – B. Pouliot, Jo. Larsson, Moulson – Josefson, Nolan, Ju. Bailey. Náhradníci:

Náhradníci:

Rozhodčí: Chris Rooney, Dave Jackson – Loonie Cameron, Andrew Smith Počet diváků: 15 821