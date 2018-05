Francie vás asi moc neprověřila, viďte?

Kdyby se nám nepovedlo dát rychlé góly, Francouzi by určitě kousali víc. Bylo to pro ně těžké. První gól je pro favorita vždycky důležitý.

Bavil vás zápas?

Bavilo mě to, i když je pravda, že tempo trochu upadlo. Snažili jsme se hlavně nezranit. Je super, že jsme pomohli Davidu Rittichovi k nule. Nechtěli jsme udělat nějakou zbytečnou chybu a pustit je do přečíslení.

První gól jste dal okamžitou střelou po vyhraném buly Krejčího. Náhoda?

Postavil si mě tam a řekl, ať vystřelím. Takové góly se zkouší hodněkrát za zápas, ale málokdy to vyjde. Teď to tam spadlo.

Co říkáte na souhru s Dmitrijem Jaškinem?

Lítá nahoru dolů. Je to ohromně silný útočník, dělá pro nás s Krejčou výborně černou práci. Zaslouženě dává góly, je to pro něj odměna.

Nemůže vás výhra uspat?

Výhra a uspat? To jsem ještě neslyšel. Máme tři body, proč by nás to mělo uspat?

Soupeř byl slabý.

Hráli jsme se Švédy a s Ruskem. Bohužel je to takhle rozlosované a na konci máme papírově slabší soupeře. I když jsme vyhráli 6:0, nebylo to tak lehké, jak to asi vypadalo.

VIDEO: Bezproblémový zápas, říká po Francii Jandač Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za stavu 6:0 jste zkoušeli i víc parádiček.

Je to takové přirozené. Těžko říct, jestli to děláme jen my Češi, nebo je to přirozené. Měli jsme velký náskok a nechci říct, že jsme polevili, ale hráli jsme opatrně. Hokej se ale moc opatrně hrát nedá.

Jak se cítíte po přesunu ze zámoří a několika dnech v Kodani?

Trenéři to dělají dobře, že rozložili síly mezi všechny lajny. Necítíme se unaveně.

Měl jste myšlenky na hattrick?

Neřešil jsem to, ale samozřejmě by byl pěkný.