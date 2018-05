Kdyby nejel on, tak ani vy?

Letos to pro mě bylo podstatně těžší rozhodování než v předchozích letech, protože jsem cítil po vyřazení ze Stanley Cupu velké zklamání. Měli jsme s Bostonem mnohem větší cíle, než skončit ve druhém kole. V tu chvíli to pro mě bylo těžké. Odehrál jsem celou sezonu, spoustu zápasů, bylo to náročné. Krejča má na mém příjezdu velkou zásluhu, daří se nám spolu a rádi spolu hrajeme.

Jste po sezoně hodně unavený?

Odehrál jsem letos skoro 100 zápasů. Naštěstí bez zranění, ale i tak to bylo náročné. Hlavně v play off jsem hrál docela hodně. Minizranění proběhla, ale nic, co by mě omezovalo. Ještě síly mám, tak doufám, že týmu pomůžu.

Únava se znásobila přeletem z USA, viďte?

Samozřejmě je to znát. moc jsem toho v letadle nenaspal, takže se těším na odpolední šlofíček. Po něm probereme s trenéry, jestli nastoupím, protože jsem v letadle fakt nespal ani minutu. Takže bude záležet, jak se budeme cítit. Po příletu jsem se byl aspoň protáhnout a zahřát na ledě, ale zápas je přece jenom něco jiného.

Česko vs. Rusko Online od 20:15

Může být účast na MS náplastí na zklamání ze Stanley Cupu?

Určitě. Bojujete s týmem devět měsíců, abyste udělali úspěch, a pak to ze dne na den nevyjde. Určitě chcete přijet a získat medaili.

Sledoval jste mistrovství?

Popravdě moc ne. Viděl jsem jenom zápas proti Slovákům, jinak jsem nic nestihl.

David Pastrňák (vlevo) a David Krejčí při tréninku české hokejové reprezentace.

Co jste na to říkal?

Kluci hráli výborně, hlavně bojovali. Všichni víme, že proti Slovensku není nikdy jednoduché hrát. I když jsme favorit, tak to platí. V derby se oba týmy nahecují, navíc oni hráli také výborný hokej pod novým trenérem, takže to nebylo nic jednoduchého.

Co říkáte, že je letos tým omlazený? Ubírá mu to naděje na úspěch?

Ne. Je to super pro naši zem a hlavně pro vývoj hráčů. Když na to mají, tak je paráda, že tu můžou být.