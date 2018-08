I virtuos Kane dře, aby měl výsledky. Chci Chicago zpátky nahoře, říká

„Loni to nebylo nic moc. Ve skutečnosti je to ale vlastně pro každého v týmu motivace navíc. Nejdůležitější je teď být co nejlíp připravený na novou sezonu a pokusit se dostat nás do dobré pozice, abychom měli povedený start,“ říká Kane.

Známý americký útočník je přesvědčený, že Chicago může jedině stoupat. Inspiraci si bere z Colorada. „Podívejte, jak se zvedli poté, co byli předloni poslední. Najednou z nich byl černý kůň ligy, udělali play off a měli skvělou sezonu. To se může povést každému. Dává nám to sílu.“

Hlavním strůjcem obratu má být pochopitelně právě on, protože i přes týmovou bídu pořád patřil k nejlepším hráčům NHL. Je však možné, že v nové roli - kouč Joel Quenneville totiž uvažuje, že Kanea postaví na pravé křídlo formace s Nickem Schmaltzem na centru a Brandonem Saadem nalevo.

„To je mi jedno, já se jen připravuju na tréninkový kemp, protože chci být v co nejlepší formě. Proto musím pořádně makat, abych se do ní dostal,“ reaguje Kane, jenž se v přípravě zaměřil na detaily.

„Jsou určité věci, na kterých jsem chtěl zapracovat víc než obvykle. Snažím se zlepšit věci mimo led, které vám na něm ale pomůžou. Jde třeba o rozvoj laterální síly, agilitu, rychlost, výbušnost a tak. Je neuvěřitelné, kolik věcí letos musím dělat, ale rozhodně je to nezbytné, abych pak viděl výsledky.“

Kane byl v uplynulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Blackhawks: nasbíral 76 bodů (27+49) v 82 zápasech. Byl to ale pořád pokles oproti předchozímu roku, kdy měl na kontě bodů 89 (34+55) a proti 106 bodům (46+60) z roku 2016. I proto americký šikula tolik maká, aby ho zastavil.



Chuť do práce získal i na letošním mistrovství světa, kde si zahrál poprvé v kariéře. Mohl si to dovolit díky neúčasti Chicaga v play off. Zpětně svého kroku rozhodně nelituje, a to nejenom kvůli tomu, že byl vyhlášený nejužitějším hráčem turnaje, kde vyhrál bodování a kde ve čtvrtfinále dvěma góly vyřadil Česko.

„Byla to fakt dobrá zkušenost, jsem fakt rád, že jsem tam jel. Měl jsem to asi udělat už dřív. Bavilo mě to.“