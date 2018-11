Rozhodly moje chyby, kál se vítkovický brankář Bartošák

Jaké?

Při prvním gólu jsem si to nepokryl. Nečekal jsem, že (Ethan Werek) to vystřelí, jak to nakonec vystřelil. U druhé branky jsem viděl sjíždějícího hráče do prázdné, čekal jsem, že ještě bude přihrávat, a on to napálil. Má výbornou střelu ten Werek. Ale byly to hlavně mé chyby, které rozhodly.

Čím je nepříjemná jeho střela?

Vypadá, že bude přihrávat nebo něco vymýšlet, a najednou to letí. Mě to trefilo do betonů, i jsem je secvakl docela rychle, ale ohnulo mi to beton dozadu. Má ránu, rychlé vypuštění, to se často nevidí.

Dalo se s tím něco více dělat?

Chytit. U prvního gólu si pokrýt vzdálenější tyčku. Měl jsem tam natlačit zadní rameno. A u druhého gólu jsem čekal, že bude přihrávat. Hlídal jsem si trochu zadní vrátka a vymstilo se mi to.

I když se dlouho hrálo bez branek, defenzivní duel to nebyl.

Kluci nás asi chtěli nechat vyniknout. Byl to hokej plný šancí, diváci si přišli na své. Ale Šimon (třinecký gólman Hrubec) čaroval.

Ale zákroků jste měl více.

A taky více gólů... Zákroky jsou na konci nedůležité. Šimon chytal super, nezmatkoval. My musíme být silnější v předbrankovém prostoru a valit to za gólmany. Je to už naše asi čtvrtá nula vpředu. Snažíme se zjistit, čím to je, ale nějak nám to tam trošku hapruje.

Asi škoda první třetiny, kdy jste měli více ze hry.

Bavili jsme se o tom i v kabině, že jsme měli nějaké góly nasázet v první třetině. Měli jsme v ní nejvíc šancí. Nebudu do toho kecat útočníkům, je to jejich práce, ale musíme co nejdříve přijít na to, proč dáváme tak málo gólů.