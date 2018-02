Vítkovický Bartošák vychytal proti Jihlavě svou pátou nulu sezony

Jihlavský útočník Radek Hubáček se řítil za stavu 1:0 na Patrika Bartošáka. Jeho šanci vítkovický gólman zneškodnil, ještě více se vyznamenal při následné dorážce Lukáše Anděla. Chytil i tuhle stoprocentní šanci a jeho spoluhráči přidali z protiútoku druhý gól.

„Já jsem si u té dorážky málem urval tříslo. Byla to důležitá situace, protože kdyby vyrovnali na 1:1, byl by to úplně jiný zápas. Nás by to mohlo trošku položit. Ale hned vzápětí jsme dali na 2:0 a zápas uklidnili. Byla to důležitá situace, možná i zlomová,“ konstatoval vítkovický muž zápasu Patrik Bartošák po výhře 3:0. „Ale klíčové bylo i to, že jsme měli lepší nasazení a předčili jsme je v bojovnosti. To rozhodlo.“

Vítkovičtí tak poprvé ze čtyř vzájemných zápasů v sezoně dokázali porazit Jihlavu za tři body.

„Věděli jsme, jakou bilanci jsme s Jihlavou měli. Jsme rádi, jak k tomu mužstvo přistoupilo, navíc i po vyloučení Ondry Romana,“ připomněl trenér Vítkovic Jakub Petr fakt, že tým musel dohrávat celou třetí třetinu bez klíčového centra. Roman byl totiž vyloučen na pět minut a dostal osobní trest do konce zápasu za seknutí Michala Hlinky.

„Měli jsme tu pětiminutovou přesilovku zahrát líp, ale to už tam byly lajny složené všelijak,“ zmínil jihlavský forvard Lukáš Anděl. „Během zápasu jsme přišli o čtyři útočníky a bohužel jsme tam neměli formace, které to hrají normálně. Nevyšlo to,“ litoval Anděl.

Právě Anděl byl mužem, jehož stoprocentní příležitost vychytal Bartošák. „Hubas (Radek Hubáček) ujížděl sám na bránu, já jel na dorážku. Bartošák to fakt chytil parádně,“ uznal Anděl, který neuspěl ani v závěru při nájezdu ve dvou na jednoho.

„Jiras (Tomáš Jiránek) mi to parádně přistrčil a moje chyba - měl jsem vystřelit, a ne jít do blafáku. Beru to na sebe,“ kál se Anděl.

„Mimo jiné jsme chtěli, aby mužstvo více dbalo na defenzivní úkoly, abychom v tomto ohledu hráli konzistentněji, už směrem k play-off. A až na pár výpadků, jako při těchto šancích Jihlavy, to bylo solidnější než v předchozích zápasech,“ podotkl Jakub Petr.

Bartošáka v závěru motivovala také pátá nula v sezoně. „I taková věc v mysli určitě byla. Ale spíše jsme se soustředili na to, že ty tři body potřebujeme k tomu, abychom se udrželi na čtvrtém místě a mohli pomýšlet na vyšší příčky. Chceme zůstat na dostřel týmům, které jsou nad námi.“