Nejsem blbý, abych schválně posouval branku, říká vítkovický Bartošák

Jak náročné bylo vyhrát v Chomutově?

Dost! Ale věřili jsme celou dobu, že jsme lepší tým, že hrajeme lepší hokej. Dneska se to potvrdilo. Bohužel až v prodloužení. Měli jsme získat tři body, i když jsme hráli venku.

Dlouho jste drželi Piráty na uzdě. Čím to?

Minimálně v defenzivě máme jeden z nejlepších týmů v extralize. A když hrajeme zodpovědně dozadu, máme opravdu šanci přehrát každého.

Je skalp lídra něčím výjimečný?

Šli jsme do zápasu s tím, že jsme loni byli první, kdo dokázal porazit Kometu. Letos jsme první, kdo dokázal porazit Chomutov. Máme nějaké sebevědomí do dalších utkání.

Jaké pro vás je, když na vás jde méně střel?

Že jsme je dlouho do ničeho nepustili, byl náš úmysl. Snažíme se hrát tak, abychom soupeřům větší šance nedávali. A když nějaká přijde, jsem tam od toho, abych je pochytal. Pro brankáře to není nejlehčí, ale já musím kluky podržet, když to potřebují.

Dostal jste dvouminutový trest za úmyslné posunutí branky. Co vy na to?

Nechci se k tomu nějak vyjadřovat, jenom řeknu jednu věc.Vím, že mě rozhodčí sledují, upozorňují mě na to. A nejsem tak blbý, abych to v té chvíli dělal schválně, když na mě všichni kvůli tomu hledí. Jestli jim to přišlo jako úmyslné, s tím já nic neudělám. Je to jejich rozhodnutí a musíme ho respektovat.