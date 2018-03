Ostuda! Strašně se stydím, lamentoval Bartošák. A Kometě přeje titul

Po nedělní výhře prosvištěla hokejová Kometa do semifinále extraligy po nejkratší možné dráze. A Bartošák, coby nejlepší brankář základní části, jí k dalšímu letu play off sympaticky vinšoval: „Přeju, aby znovu obhájili titul. Když už nás vyřadili, tak ať vyřadí všichni a my si alibisticky můžeme říct, že jsme vypadli s mistrem.“

Bylo to poprvé a naposled, co při rozpravě s novináři vyloudil náznak úsměvu.

Frustrace po jednoznačném průběhu čtvrtfinále ho dusila jako smog z ostravských fabrik. „Hrají strašně zkušeně, dokážou si pohlídat výsledek. Nevím, jak se dají porazit,“ zoufal si 24letý brankář.

Přitom ještě v polovině čtvrtého čtvrtfinále mohli Vítkovičtí doufat, že se jim povede sérii alespoň jednou vrátit do Ostravy. Jenže smršť faulů a oslabení ve druhé dvacetiminutovce jim sebrala síly.

„V prvních dvou zápasech určitě rozhodly přesilovky,“ připomněl Bartošák start série. „Teď nerozhodlo, jak je sehráli, ale kolik jich měli. Když hraje člověk hraje půl zápase v oslabení, nemůže čekat, že takový tým porazí. Můžeme být rádi, že to skončilo 3:1,“ líčil upřímně.

„Klobouk dolů před našimi kluky, co chodili na oslabení. Ale nemůžeme čekat, že ti, co se půlku zápasu vaří v oslabení, budou ještě podporovat útoky,“ dodal posmutněle brankáře týmu, který v základní části obsadil čtvrtou příčku.

Nyní však Vítkovicím sezona skončila. Bartošák si ji může ještě natáhnout. „Budu se snažit soustředit na reprezentaci, pokud dostanu pozvánku,“ pověděl. A dál? „Vůbec nevím, co bude příští sezonu.“