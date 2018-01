Tvrdá hra stojí soupeře síly, říká největší bojovník extraligy

Čtyřiadvacetiletý forvard přebral zelenou přilbu Janu Výtiskovi, který už neoficiálně platí za jejího trvalého majitele. Na konci listopadu se snažil Výtisk v rozhovoru pro iDNES.cz nezakřiknout svou zdravotní vytrvalost, od poloviny prosince je však mimo hru právě vinou zranění. Na trůnu pro nejpoctivějšího hráče extraligy ho vystřídal pardubický Patrik Poulíček.

„Kdyby stále hrál a nezranil se, bude kralovat žebříčku pořád,“ sklonil se hráč Dynama před zkušeným obráncem. Podle něj Výtisk, který by se měl vrátit koncem ledna, táhne Vítkovice nenápadnou prací kupředu. „Také má rád tvrdou hru, je neskutečně obětavý.“

Radegast index oceňuje zásluhy, které nejsou na ledě tolik sledované. Kromě přítomnosti na ledě při vstřeleném či inkasovaném gólu zahrnuje také vyhrané osobní souboje a zblokované střely. Snaží se tak vyčlenit hráče, kteří sice nestřílejí jeden gól za druhým, poctivým přístupem jsou ovšem pro tým neméně důležití.

„Beru to jako vyznamenání za tvrdou práci, která není tolik vidět,“ cení si trofeje Poulíček. Obětavost předvádí v oslabení i při hře v plném počtu. „Ale nechci to nijak zveličovat,“ krotí skromně humbuk kolem svého triumfu.

Našlápnuto k němu má zatím i v lednovém žebříčku. Před prosincovým triumfem přitom v černé práci nijak zvlášť nevynikal. „Snažím se více dohrávat osobní souboje. Neprojíždět kolem hráčů obloukem, dotáhnout střet do konce. Stojí je to fyzické síly, soupeři se potom hraje hůř. Protivník to navíc začne tak trochu očekávat a hraje pod větším tlakem,“ popisuje proměnu hokejových rutin rodák z Havlíčkova Brodu.

Předčasné hokejové jaro v Pardubicích

K progresu přispěly také změny v uspořádání sestavy. „Začal jsem často nastupovat v oslabení s Tomášem Rolinkem, ustálilo se to. I tam posbírám nějaké body.“ Poulíček je prvním útočníkem od prosince 2015, který žebříček bojovnosti ovládl. Tehdy si zelenou přilbu vysloužil Petr Strapáč z Vítkovic.

Co do gólové produktivity ovšem pardubický forvard nezáří, první trefu sezony zaznamenal až v nedělním střetnutí na Spartě. „Radost byla intenzivní, konečně to ze mě spadlo. I když to byl trochu šťastný gól, stačilo mi do toho plácnout. Ale jsem rád, že jsem pomohl mužstvu i jinak, než tvrdou hrou,“ culil se po posledním utkání Dynama.

Východočeši prožívají hokejové jaro už v lednu, z posledních pěti duelů ovládli čtyři, přičemž bodovali ve všech. V tabulce už patří Pardubicím osmá příčka se ztrátou pěti bodů na šestou Olomouc, šestinásobní ligoví mistři se tak po třech letech odpoutali od suterénu tabulky.

„Nálada v kabině je super. Zároveň to musíme krotit, aby nám několik výher nestouplo do hlav. Přeci jen pořád zbývá dost zápasů na to, abychom sezonu nějak dohráli a vybojovali to, co chceme,“ je opatrný Poulíček.

Další zápas čeká Dynamo v pátek doma proti Zlínu, který je se stejným počtem bodů o místo před pardubickým mužstvem.