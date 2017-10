Rybár po návratu do branky: Nedaří se, bojovností se to ale otočí

Byl to právě uzdravený hradecký gólman Rybár, který svými parádními zákroky pomohl Hradci k vítězství nad Mladou Boleslaví. Především vychytaný samostatný nájezd na konci druhé třetiny udržel Mountfield ve hře.

Rybárův návrat do hradecké klece připomíná loňskou sezonu, kdy se týmu také nedařilo a tak sáhlo po slovenském gólmanovi do Litoměřic.

Letos první kroky zpět do sestavy totiž vedly také přes Litoměřice, kde Rybár odchytal utkání v Třebíči a dobrým výkonem pomohl k výhře 3:2. „ Je to podobné jako loni, kdy jsem také začal v Litoměřicích. Doufám, že se nám bude dařit víc než doteď,“ řekl navrátilec Rybár.

Nakonec jste dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání a Mladou Boleslav jste porazili 2:1. Přesto herně to úplně ideální nebylo, souhlasíte?

To je naprostá pravda. Naštěstí se nám povedlo vyhrát, kdy jsme ve třetí třetině skvělou bojovností nepříznivý výsledek otočili. Je pravda, že se nám herně moc nedaří, proto musíme v každém utkání bojovat víc než soupeř a díky tomu sbírat body. Myslím, že když bude naše bojovnost stejná jako proti Boleslavi, tak se to v lepší otočí.

Zřejmě klíčovým momentem utkání byl samostatný nájezd, kdy jste dokázal vychytat Holíka.

On na mě jel z pravé strany, já většinou tuším, co chce hráč udělat. nakonec si to potáhl a střílel na vyrážečku. Na to jsem byl připravený a naštěstí jsem puk vyrazil mimo branku.

Nepřipomíná vám to osobně loňskou sezonu, Hradci se také nedařilo a vy jste byl povolán z Litoměřic a tým se najednou zvedl.

Trochu mi to minulou sezonu připomíná. Teď jsem také po zranění začínal v Litoměřicích a až potom jsem naskočil do extraligy za Hradec. Chytal jsem v Třebíči, kde jsme vyhráli, takže to byl dobrý start. Sice se nám v Hradci teď nedaří, ale nemyslím si, že je to tak zásadní. Před sebou máme spoustu utkání a ve hře je spousta bodů.

Hradecký tým se po loňské sezoně hodně obměnil. Myslíte, že to chce čas, než si vše sedne?

Podle mě to tak je. Změnilo se tu hodně hráčů. Navíc i styl hokeje je odlišný, takže to chce čas. A já pevně věřím, že si to všechno sedne a bude to lepší a lepší.

Po prohraném utkání ve Zlíně přišli osobní pohovory s trenéry a generálním manažerem, jak celou situaci vnímáte?

Není to nikdy příjemné, když se nedaří, to platí i o pohovorech. Musíme naše výkony zlepšit.

Jak dlouhé bylo čekání na vstup do sezony?

Z mého pohledu to bylo opravdu dlouhé. Když mi dávali dolů dlahu, tak do začátku soutěže zbývaly dva týdny, takže bylo jasné, že to nestihnu. Teď jsem rád, že jsem zpět.