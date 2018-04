A teď Amerika. Brankář Francouz jedná se třemi týmy zámořské NHL

„Je samozřejmě mým snem, abych chytal v NHL. Ale určitě nechci vykřikovat, že to tam podepíšu. Nějaká jednání probíhají, ale je těžké se tam dostat v tomto věku. Ta cesta by byla opět trnitá, ale jde o sen, pro který musí člověk něco udělat. A já si za tím chci jít,“ řekl letos 28letý Francouz.

Mluví opatrně, s dávkou rozvahy, tak jak to k jeho přemýšlivé povaze patří. Nemaluje si vzdušné zámky, že ač patří k evropské špičce a ač uchvátil výkony na olympijských hrách v Koreji, že by se na něj celá Amerika klepala. Ví, že v zámoří teď upřednostňují vyšší typy, než je on. Zároveň ty, kteří jsou prověřeni hrou na užším kluzišti.

„Takže nevím, jestli budou chtít zkusit gólmana bez zkušeností. A i když mě znají skauti a vědí, co ode mě mohou zhruba čekat, jsem pro Severní Ameriku velká neznámá.“

Pavel Francouz v brance Čeljabinsku.

Už loni se o něj kluby z NHL zajímaly, tenkrát ho však Rusové nechtěli pustit. Teď jeho kontrakt vypršel a jemu se cesta otevřela. A když si připočtete, že podle regulí je v Rusku stále chráněn Čeljabinskem a jiný zájemce z KHL by za něj musel platit vysoké odstupné, je jasné, že nastal ten správný čas odejít. U gólmanů však musí jít o rozvážný krok.

Musí v něm být strategie, dobře si promyslet šance, které na vás v zámořské organizaci čekají. Abyste nezůstal skryt až na druhé farmě jako třeba Matěj Machovský, ale měl před sebou vidinu postupu jako David Rittich. A i když je Francouz z pohledu našince prověřený gólman skvělých kvalit, v Americe se zase promění v učedníka. Klidně může na farmě „živořit“ za pár desítek tisíc dolarů, zatímco v Rusku by se jeho konto plnilo rychleji. Francouz to ví, ale tužby jsou od toho, aby se plnily.

„Jednání jsou přede mnou. Rozhodnu se až podle konkrétní nabídky, abych mohl posoudit, jaká je šance dostat se do prvního týmu.“

Francouzův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest pak prozrazuje: „Jednáme se třemi kluby NHL, které o Pavla stojí. Zároveň existují i zajímavé alternativy v Rusku. Nic není rozhodnuté. Není ovšem tajemství, že Pavla láká Amerika, je to jeho velký hokejový sen, kterému chce dát šanci.

Stojí před ním těžká volba: zůstat v Rusku by znamenalo jistotu nadstandardních finančních podmínek, protože už tam prokázal své kvality. V Americe by začínal v podstatě od nuly, musel by opět dokazovat, že vysokou výkonnost umí udržet i v jiném stylu hokeje a jiné soutěži.“

ONLINE Reportáž Česko vs. Finsko od 19 hodin

Teď je však před Francouzem jiná výzva. V pondělí se připojil k reprezentaci a začal svou přípravu na blížící se mistrovství světa, na kterém zřejmě znovu bude plnit roli jedničky (dalšími brankáři jsou Rittich, Furch a Bartošák). A už dnes ho čeká zápas proti Finsku (19.00), kterým odstartuje turnaj Euro Hockey Tour v Pardubicích. Ve výrazně omlazeném týmu teď patří k „mazákům“.

„Je to docela sranda, když si to člověk uvědomí. Ten čas letí hrozně rychle, ale tak to plyne i v životě. Člověk se otočí a deset let je pryč jako nic,“ vypráví Francouz.