Takovou střelu musím chytit, litoval Francouz. Tým ale po výhře chválil

„Bylo to super, jsem rád, že jsme vyhráli,“ pochvaloval si Francouz po utkání. „Nasadili jsme mladé kluky a celé mužstvo bylo relativně mladé, takže nikdo nevěděl, co od toho čekat. Ale popasovali se s tím skvěle a zápas se zvládnul.“



Inkasovaný gól ho mrzel. „Špatně jsme vystřídali a oni šli do takového polobrejku. Určitě to ale byla střela, kterou jsem měl chytit. Hráli jsme v té době dobře, zasloužili jsme si vedení 1:0 a zbytečně jsme o něj přišli. Pak jsem se snažil to nějakým způsobem napravit a pomoct klukům,“ řekl sedmadvacetiletý brankář.

Nejvíce práce měl na začátku druhé třetiny, kdy byli postupně vyloučeni Michal Moravčík, Filip Pavlík a Dmitrij Jaškin. Finové hráli 24 sekund v pěti proti třem. „Asi šest minut jsme hráli v oslabení. Jen díky velké obětavosti a dobré připravenosti, protože jsme si jejich přesilovky rozebírali, jsme to nějakým způsobem zvládli,“ uvedl Francouz.

Po inkasovaném gólu plzeňský odchovanec předvedl celou řadu skvělých zákroků. „S počtem zákroků se vám zlepšuje pocit ze zápasu. V podstatě se čekalo, kdo dá gól na 2:1 a jsem rád, že jsme ho dali my. Kluci hráli výborně dozadu, pomáhali mi, čistili to před bránou. Jsem rád, že jsme dostali o dva góly méně než soupeř a vyhráli jsme,“ pousmál se bývalý gólman Litvínova.

V české sestavě se na turnaji v Pardubicích představuje řada mladších hráčů, často i juniorského věku. „Kluci hrají výborně, jsou vyspělí a není tam skoro vidět žádný rozdíl. Hrají zkušeně,“ chválil je Francouz.