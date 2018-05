Marodící jednička, náhradníci za zenitem. Usadí se Francouz v Coloradu?

Doby, kdy tým z Denveru naháněl strach všem soupeřům v lize, je tatam. Avalanche se sice pomalu zvedají z marastu posledních let, pryč už jsou však doby, kdy legendární bouřlivák Patrick Roy lapal jednu střelu za druhou a nejvyšší mety byly povinností.

V současnosti je gólmanská jednička Colorada minimálně na další rok daná. Čerstvý třicátník Semjon Varlamov přišel do klubu v roce 2011 z Washingtonu a od té doby šéfuje.

Byl jedním z pilířů mimořádně povedené sezony 2013/14, kdy outsider ovládl Pacifickou divizi a zmíněný Roy byl oceněn trofejí pro nejlepšího trenéra. Tým se ale pakoval hned v prvním kole play off a až do letoška se vyřazovacím bojům nedobrovolně vyhýbal.

Po velkém úspěchu si Varlamov vysloužil pětiletý kontrakt za bezmála 30 milionů dolarů, který ruskému brankáři vyprší po následující sezoně. Pokud se mu budou vyhýbat zranění, je jeho pozice pevná.

Zdravotní trable ale statného Rusa provázely poslední dva roky. V sezoně 2016/17 odchytal většinu utkání tehdejší náhradník Calvin Pickard. A třeba letos v lednu nastoupil Varlamov pouze do jednoho utkání. Táhnou se s ním problémy s třísly, na konci března se přidalo levé koleno. Závěr základní části ani první kolo play off proti Nashvillu se ho netýkalo.

Calvin Pickard (31) střídá Semjona Varlamova (1) v brance Colorada.

A co dvojka? Právě tenhle post by mohl 27letému Francouzovi slušet. Bude však záležet, zda generální manažer Joe Sakic prodlouží smlouvu s dosavadním náhradníkem Jonathanem Bernierem či trojkou Andrewem Hammondem. Jeden z nich by měl totiž v klubu i nadále pokračovat.

Pokud Francouz hned nepředčí jednoho ze zkušenějších borců, začne sezonu v záložním celku Colorado Eagles. „Výhoda je, že farmářský tým bude přímo v Denveru, takže oba týmy budou pohromadě,“ hledal pozitiva tohoto případného scénáře český brankář.

Peníze? Radši NHL

O síle jeho motivace vypovídá dost i to, že odmítl balík peněz, kterými ho lákal ruský velkoklub z Petrohradu. Raději bude válčit mezi nejlepšími.

I na roli třetího brankáře je Francouz připravený.

„Budu si muset vyšlápnout cestu. Ale chci se o to poprat,“ nelétal hlavou v oblacích. Vyhlídky má ovšem dobré - jak Bernier, tak Hammond na nejlepší formu své kariéry už pár let nenavázali.

Oproti Francouzovi ale mají oba v kapse podstatný trumf - v nejlepší hokejové lize světa už něco odehráli. Hammond naskočil v NHL do 56 střetnutí, Bernier jich má na kontě bezmála 300. Jakožto Kanaďané jsou na zámořský styl zvyklí, Francouz se kromě mezinárodních turnajů pohyboval jen po evropských kluzištích.

„V Americe se hraje trochu odlišný hokej, na malém hřišti jsou jiné odrazy. Brankáři musí víc pracovat s holí a rozehrávat. Pavel je ale natolik zkušený a dobrý, že uspěje,“ věří svému svěřenci hráčský agent Robert Spálenka. Není pochyb o tom, že k tomu vzhlíží i sám Francouz.