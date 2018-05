Brankář Francouz míří do NHL, získal roční smlouvu v Coloradu

Odchodem do zámoří se mu splní sen. Už v polovině dubna, kdy se zapojil do přípravy národního týmu na světový šampionát, avizoval, že probíhají určitá jednání.

„Ale je těžké se tam (do NHL) dostat v tomto věku. Ta cesta by byla opět trnitá, ale jde o sen, pro který musí člověk něco udělat. A já si za tím chci jít,“ uvedl tehdy Francouz.

V té chvíli už bylo jasno, že po třech letech končí v Čeljabinsku, ve kterém se vypracoval mezi nejlepší brankáře KHL a stal se i českou reprezentační jedničkou. Momentálně se chystá na páté MS, chytal i na olympiádě v Pchjongčchangu.

Odchovanec Plzně se v extralize prosadil v Litvínově, kterému v roce 2015 výrazně pomohl k zisku historického titulu. Následně odešel do Ruska, kde se upsal Čeljabinsku. V NHL byl o jeho služby zájem již před rokem, vedení Traktoru jej ale odmítlo uvolnit. Do zámoří se tak vydá až nyní.

„Odmalička jsem si doma lepil plakáty brankářů z NHL. Tohle je pro mě obrovská věc. Ale podpis smlouvy je jen začátek cesty,“ uvedl Francouz v tiskové zprávě.

„Měl jsem to v sobě nastavené už delší dobu, že budu chtít odejít z Ruska, ale samozřejmě jsem nevěděl, jestli přijde nabídka. V Čeljabinsku mi bylo nabídnuto prodloužení smlouvy, za které jsem poděkoval s tím, že si toho vážím, ale že chci jít za svým snem. Pochopili to a popřáli mi hodně štěstí. Rozchod byl v hodně příjemném tónu,“ dodal Francouz, který v KHL odchytal včetně play off 101 zápasů s průměrem 1,78 inkasovaného gólu na utkání a úspěšností 94,4 procenta.

Francouz si uvědomuje, že podpisem smlouvy jeho cesta do NHL teprve začíná. „Tím, že jsem si v Rusku prošel skoro vším, jsem připravený na všechny možné scénáře a situace. Budu se snažit být psychicky odolný, poctivě trénovat a jít si za tím. Pokud přijde šance v NHL, člověk musí mít i štěstí, musí se to sejít. Cesta do NHL bude ještě složitá a trnitá, ale pořád sním o hezkém konci,“ řekl Francouz.

O situaci v Coloradu má dostatek informací. Jediným brankářem, který má momentálně s klubem podepsanou smlouvu, je Semjon Varlamov.

„Dělal jsem si osobní skauting, jak to tam chodí. Výhoda je, že farmářský tým bude přímo v Denveru, takže oba týmy budou pohromadě. Byl jsem v kontaktu s managementem Colorada, proběhl konferenční hovor, u nějž byl Joe Sakic, jeho asistent i trenér brankářů. Cítil jsem, že o mě mají opravdu zájem,“ uvedl Francouz.

Obránce Michal Jordán a gílman Pavel Francouz po prohraném olympijském semifinále proti Rusku. (23. února 2018)

Potěšil ho i fakt, že o novém působišti má jasno již před MS. „Ať člověk chce, nebo ne, jedná se o hokejovou i životní budoucnost, takže jsem o tom přemýšlel. Teď už se budu ze všech sil soustředit na mistrovství světa a udělám maximum, abychom byli úspěšní,“ dodal Francouz, který se spoluhráči odletí do Dánska ve čtvrtek dopoledne.

Hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest přiznal, že o Francouze v minulých dnech projevil zájem i Petrohrad, který přišel o jedničku Mikku Koskinena. Finský reprezentant se upsal Edmontonu.

„Když už byl Pavel víceméně rozhodnutý pro odchod do Ameriky, ozval se Petrohrad, který mu dal významnou nabídku. Rozhodnutí jsme nechali na Pavlovi. On před penězi upřednostnil svůj klukovský sen. Klobouk dolů před ním, protože finančně byl Petrohrad úplně někde jinde, to se vůbec nedá srovnávat,“ uvedl Spálenka.