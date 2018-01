Na vsetínském Lapači bral Jekel už podruhé cenu pro nejlepšího hráče

„Na Lapači to znám celkem dobře, chytal jsem tam už ve druhé lize za Techniku Brno a musím říct, že se mi vždycky hrálo dobře. Kvůli obecenstvu, atmosféře, osvětlení, ledu. No prostě je tam vše parádní,“ pochvaloval si utkání dvaadvacetiletý gólman.

Celkově inkasoval od Vsetína v letošním ročníku první ligy jen dvakrát. „Musím zaklepat, že zatím mi tenhle soupeř svědčí. Asi na něj mám nějaký recept,“ usmíval se Jekel. „A proto doufám, že pokud proti němu budu chytat i počtvrté, bude se mi dařit zase,“ přidal přání.

Stejně jako v polovině října byl také o tři měsíce později vyhlášen třebíčský brankář Na Lapači nejlepším hráčem utkání. „Poprvé jsem dostal nějaké kafe - zrnkové i mleté, a teď to byl šampus, tričko a ponožky,“ prozradil Jekel.

Tričko a ponožky si nechal, o to ostatní se však podělil se spoluhráči. „Kávu a šampus jsem dal do kabiny, protože to nebyla jen moje zásluha, že jsme vyhráli,“ vysvětloval.

Cíl zůstává stejný

Úspěchem ve víkendovém souboji si Třebíč zase ještě o něco víc pojistila sedmé místo v tabulce soutěže.

„Ze začátku to bylo horší, ale tak je to vždy, než si tým sedne. Teď už se na tabulku dívá líp,“ radoval se brankář Horácké Slavie. „Akorát pořád je to těžké, protože máme dost zraněných a nemocných kluků, takže jednou nastoupí ten, podruhé zase onen. Naštěstí všichni kluci, kteří sem jezdí vypomáhat odjinud, jsou úplně v pohodě a snaží se makat pro tým.“

Cíl je přitom od začátku jasný - Třebíč si chce zahrát play-off. „Teď jsme sice sedmí, ale pořád nemáme jistotu, musíme vyhrát ještě spoustu zápasů, aby to bylo jasné,“ myslí si Jekel.

Nejlepší by podle něj bylo bodovat hned v následujících dvou utkáních, která tento týden svěřence trenéra Martina Sobotky čekají: zítra v Benátkách nad Jizerou a v sobotu v Ústí nad Labem.

„Benátky mají mladý tým, dravý, takže se budou snažit hrát rychlý hokej. A Ústí je pro nás poslední dva roky zakleté,“ přiblížil nejbližší dva soupeře. „Tak snad teď všichni zamakáme a konečně to urveme v náš prospěch,“ přidal přání.