Litvínovský gólman Kantor: Nedávno by nám nepomohl ani Dominátor

Litvínov v prodloužení přemohl doma Mladou Boleslav a naposledy v nájezdech venku Chomutov, obral tedy dva kandidáty na účast v předkole play-off.

„Naše hra se lepší,“ vnímá Kantor. „Když si vzpomenu, že v Olomouci na mě šlo deset střel za pět minut a v Chomutově deset za dvě třetiny... To je obrázek naší hry, důkaz, že se zvedáme. Musíme se dostat do co největší pohody před nejdůležitějšími zápasy sezony.“

V době největší krize se do sítě Litvínova sypal gól za gólem a brankáři si připadali asi jako sněhuláci.

„V jednu dobu by nám nepomohl ani Dominátor v naganské formě,“ zmínil Kantor legendárního olympijského vítěze Dominika Haška. „Chvílemi bylo otřesné, co jsme předváděli, teď se hra zlepšuje. A jak přicházejí body, chytá se mi líp. Jde to ruku v ruce s výkony týmu.“

Kantor je jedničkou kvůli absenci maroda Petráska, a tak při sérii hanby se hororově měnily i jeho statistiky. Teď má průměr 3,87 inkasovaného gólu na zápas. „Pokud tým hraje na posledním místě a každý zápas dostane čtyři pět gólů, statistiky být dobré nemůžou, to je logické. Ale to je to poslední, na co bych se díval. Prvotní je tým a naše situace.“

I proto čeká Vervu v době olympiády šichta. „Máme čtyři dny volna, abychom si vyčistili hlavu a psychicky odpočinuli, pak jsem viděl v rozpisu i dvoufázové tréninky.“