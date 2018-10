Rozlučku slávistické ikony Kolaříka ozdobí v Edenu i fotbalové legendy

Brusle nazují například trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý, Pavel Kuka, Luboš Kubík nebo Vladimír Šmicer na straně Slavie, ve sparťanských barvách se objeví Karel Poborský, Jiří Novotný nebo Horst Siegl.

„Na derby se vždycky člověk těšil. Teď obzvlášť, protože jsem dlouho nehrál zápas. Doufám, že lidi přijdou a zavzpomínají na nedávnou dobu, kdy oba týmy hrály v extralize a na nejvyšších pozicích,“ řekl na tiskové konferenci v Edenu Kolařík.

Pětačtyřicetiletý bek po minulé sezoně ukončil kariéru, z které 20 sezon strávil ve Slavii. V současné době prvoligový klub jeho číslo 72 před měsícem vyvěsil ke stropu haly vedle legend Vladimíra Růžičky (87), Michala Supa (8), Josefa Beránka (19) a Josefa Vašíčka (63). Teď se Kolařík dočká loučení na ledě.

V exhibici nazvané „Poslední derby Pavla Kolaříka“ bude mít hlavní postava večera po svém boku bývalé spoluhráče Supa, Jaroslava Bednáře, Jiřího Doležala, Jiřího Drtinu, Petra Jelínka, Petra Kadlece, Tomáše Kucharčíka, Romana Málka, Jana Nováka, Františka Pomahače, Marka Tomicu, Viktora Ujčíka, Tomáše Vlasáka či dalšího fotbalistu Jaroslava Černého.

V případě, že mu to jeho program dovolí, přislíbil účast i Roman Červenka, který hraje ve švýcarském Curychu. Na straně Sparty se představí nejproduktivnější hráč její historie Jaroslav Hlinka, Jiří Zelenka, František Ptáček, Pavel Šrek, Jaroslav Nedvěd nebo Petr Přikryl. Z fotbalových osobností budou hrát také Tomáš Jun a možná i Pavel Horváth.

„Musíme ještě zapracovat a doplnit soupisku, když vidím tu slávistickou. Vždycky jsme chtěli derby vyhrát, přistoupíme k tomu na sto procent, ale jde o to, abychom se Pavlem důstojně rozloučili. Bude to parádní zážitek nejen pro nás, ale i pro diváky,“ prohlásil Zelenka. Zápas bude rozhodovat bývalý slávistický útočník Tomáš Micka, který se dal na kariéru sudího.

Na představení v brance Slavie se těší kanonýr Kuka. „Bude to pro mě maličké splnění snu. Vždycky jsem si jako kluk přál chytat v hokeji, což se mi naštěstí nesplnilo. Nastoupit v takovém utkání s takovými jmény a konečně takovým obráncem (Kolaříkem) před sebou, na to se strašně těším. Rád si to vyzkouším, i když to asi bude ostuda. Asi vyhlásím soutěž, kdo mi trefí lapačku,“ smál se padesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996.

Hokej chodí hrát v partě i se sparťany. „Přišli jsme na to, že nás po hokeji nic nebolí. Když si jdeme zahrát v tomto věku fotbal, tak druhý den nemůžeme chodit. Když chodíme hrát hokej, i když jsem s tím slovem opatrný, tak se zpotíme daleko více a máme z toho fantastický pocit,“ dodal Kuka.

Výtěžek z exhibice, na kterou stojí vstupenky 100 korun na stání a 150 na sezení, bude věnován Nadačnímu fondu mládežnického hokeje HC Slavia Praha.