Zlínský útočník Kubiš: Teď hrajeme zápas sezony každé kolo

Ze zlínských útočníků odehrál v extralize více zápasů jenom kapitán Ondřej Veselý. I proto Pavlu Kubišovi hodně záleží, aby letošní skončila pro hokejové Berany úspěchem.

„Patřím v týmu k těm starším, takže tíhu si na sebe beru více než v dobách, kdy tady hrávali Čája nebo Lešoun (Čajánek, Leška). To jsem věděl, že to bude dobré,“ říká 32letý zástupce kapitána před dnešním domácím zápasem proti Olomouci. „Už se těším, až bude po základní části a budeme mít – doufám – klid.“

Pokud vyhrajete, vystřídáte Olomouc na šesté místě. Porážka vás může srazit na desáté. Dá se říct, že je to utkání sezony?

Mně už přijde, že všechna kola ke konci základní části můžeme nazývat zápasy sezony. Potřebujeme získat určitý počet bodů, který nám zaručí desítku. I kdyby to náhodou proti Olomouci nevyšlo, pořád zbývá ještě pět kol, takže to můžeme brát relativně v klidu.

Vítězství by vás ale ke kýženému předkolu hodně posunulo.

Pořád by to nebylo hotové. Každý rok je potřeba na předkolo kolem 70 bodů, i když loni jsme desítku neudělali ani se 71. Chceme 72 bodů (chybí sedm – pozn. autora), přestože si myslím, že letos bude stačit i méně.

Jak snášíte napětí s blížícím se koncem základní části?

Když jsem před sezonou viděl novinové články, které nás posílaly do baráže, tak se mi nečetly dobře. Celou sezonu se dívám na tabulku a spekuluji. Čím jsem starší, tím je zodpovědnost větší. Vím, co to udělá s hlavami, když se nedaří. A je jedno, jestli jsou tady zkušení hráči, nebo mladí.

Máte nastudovaný i los?

Naše zápasy znám přesně na den. Program máme hodně těžký. Venku Hradec, Třinec, Spartu, Plzeň. Ale zase kromě Hradce jsme všude vyhráli. Může se stát, že Plzeň bude mít před posledním kolem jasné vítězství po základní části, tak to bude jiný hokej, než kdybychom jeli do Olomouce nebo Mladé Boleslavi. Tam by to byla bitva.

Máte přehled i o losu konkurentů?

Vždycky se podívám, s kým budou hrát v daném kole. Hned po zápase zkontroluju ostatní výsledky. V úterý jsme počítali, že Boleslav prohraje v Plzni, jenže vyhrála. To je přesně, co říkám. Jedete k prvnímu, nemáte co ztratit, oni budou hrát ofenzivní hokej a nemají tu zarputilost, když hrajete o play-off.

Zarputilost zdobí i Olomouc, s ní jste v sezoně získali jen dva body a v posledních dvou duelech dali jednu branku. Čím vám nesedí?

Je to mančaft, který má čtyři vyrovnané pětky a každá z nich hraje na maximum. Jsou zorganizovaní, fyzicky a silově dobře vybavení, takže je těžké se prosazovat proti pěti hráčům, kteří stojí na červené čáře. Tím je neodsuzuji, každý mančaft má svoji taktiku, které mu přináší úspěchy. Olomouc má letos super sezonu.

Vy i Olomouc jedete nad plán, že?

To byly předsezonní debaty v médiích. Neříkám, že to tak nemůže být, když se párkrát po sobě prohraje. Podívejte se na mančafty, které jsou za námi, jaké mají hráče, a přesto měli série bez výhry. Co jim to udělalo za guláš v hlavách. Nám se povedlo vyvarovat delší šňůry proher. Za námi jsou Sparta, Liberec, Boleslav, což je paráda. Rozhodně jsme před sezonou nechodili se svěšenými hlavami, že máme špatný mančaft.