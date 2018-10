Tři body jsou hodně důležité, radoval se zlínský autor hattricku Kubiš

dnes 12:04

V hokejové extralize odehrál téměř sedm stovek zápasů, premiérového hattricku se však zlínský útočník Pavel Kubiš dočkal až dvanáct let od svého vstupu do elitní české soutěže. „Nejsem hráčem, který dává góly pravidelně, takže mi to udělalo velkou radost. Třetí branka byla ode mě navíc,“ usmíval se Kubiš po vítězství 5:2 nad Litvínovem.