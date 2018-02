Patera: Humbuk kolem Jágra nás nemůže svazovat. Už by to mělo přestat

Kladno v sobotu prožívalo opravdu mimořádný den: všichni byli po dlouhých pěti letech zvědaví na Jaromíra Jágra, jenž se se poprvé od návratu představil doma. Jenže oslava to byla trýznivá.

„Vstup do zápasu byl špatný, hráli jsme v chůzi, nechodili do těla, prohrávali souboje a netlačili se do předbrankového prostoru. Ve třetí třetině se to zlepšilo, ale nedáváme góly,“ posteskl si Patera.

Máte za sebou sérii pěti zápasů, ve kterých jste čtyřikrát prohráli. Co z toho vyvozujete v závěru sezony, kdy chcete nabrat formu na play-off?

O té sérii víme, ale nemá cenu zbrkle vydávat nějaká prohlášení. Důsledky si v klidu vyvodíme. Před play-off se samozřejmě chceme nastartovat, abychom do něj naskočili v dobrém psychickém rozpoložení. Bohužel se nám to nedaří, ale pořád máme čtyři zápasy do konce základní části. Doufáme, že se zvedneme.

Jste osobně sám zklamaný, jak to v posledních zápasech vypadá?

Zklamaní jsme všichni, ale třetí třetina mohla být lehkým odrazovým můstkem. Kluci útočili hlava nehlava, ale byl to zkrátka zápas, kdy se nic nepovede. Snad jsme to vybrali. Musíme se na to koukat pozitivně.

Má na mužstvo vliv humbuk, který se děje kolem Jágra?

Asi to působí, na druhou stranu to byl třetí zápas, ve kterém Jarda nastoupil. Jarda je s námi už čtrnáct dní a už by to mělo přestat. Dalo se to omluvit v jednom ve dvou zápasech, ale teď už to nejde. Už musíme zabrat.

Má na výsledky vliv, že se soupeři chtějí proti Jágrovi vydat?

Ale to neznamená, že bychom neměli podat svůj standardní výkon. Soupeři se na Jágra samozřejmě připraví, to je úplně jasný, ale my se musíme připravit taky.

Jágr říkal, že to je pro Kladno jedině dobře a že to může připravit mužstvo do těžkých zápasů a ukázat jeho skutečnou sílu.

Je jasné, že s příchodem Jardy pro nás začaly play-off zápasy. Všude jsou vyprodané stadiony, hraje se nadoraz. Doufám, že nám to pomůže a probere nás to, abychom byli připravení.

Jak podle vás vlastně Jágr zapadl do týmu?

Je to pro nás obrovská posila, a to jak při hře pět na pět, tak do přesilovek, ale i do kabiny. Jarda měsíc a půl nehrál, takže věříme, že ta opravdová forma přijde v pravý čas. Kdo by ho nechtěl v týmu?

Jak moc je pro staršího hráče těžké hrát po pauze a zranění?

Sám jsem sice hrál do poměrně vysokého hokejového věku, ale netroufám si hodnotit, protože jsem nikdy neměl žádné větší zranění. Navíc mi bylo třeba o deset let míň.